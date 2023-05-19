華新今天召開股東會，焦佑倫會後受訪時指出，今年上半年電纜事業表現不錯，但不銹鋼事業稍差，若以6月止來計算，庫存也調整9個月，除非有新變數，調整應該也差不多了。

他說，美國各州對太陽能產業的法律規範不同，華新繼出售美國太陽能案場、採購部門之後，今年將結束美國太陽能事業；另外，東莞銅條廠因營運資金龐大，但毛利微薄，也將在今年結束營業。

他解釋，美國太陽能事業與東莞銅條廠結束營業，不影響獲利，但影響營收合計約新台幣300億元。

雖然華新在3年前出售南京銅條廠，今年又將結束東莞銅條廠業務，但焦佑倫強調，純粹是因為銅條廠營運資金很大、毛利低，所以退出中國銅條市場；台灣銅條廠則維持營運，因本土電纜事業有較大的銅條需求。

電纜事業部分，華新與丹麥NKT離岸電纜廠合作投入海纜事業，建設高雄港海底電纜廠，預計今年動工、2027年營運。藉由與歐洲公司NKT合作，得以完整提供陸纜到海纜、配電到輸電的多元產品組合，同時邁向綠色經濟，對台灣綠能產業發展做出貢獻。

華新總經理潘文虎在股東會表示，2022年取得歐洲不銹鋼棒及盤元領導廠商Cogne的70%股權，2023年第4季貢獻獲利；今年收購位於瑞典的Degerfors、Storfors兩家軋鋼廠，以及英國SMP不銹鋼廠，在產業整合、產品組合、設備產能、銷售通路與客戶市場形成互補。

為掌握不銹鋼原料取得，華新在2019年底成立華新鎳業公司，投資上游鎳生鐵生產及銷售業務。2022年取得印尼旭日與緯創股權，增加冰鎳及鎳生鐵產能投資，布局電動車與儲能產業發展，延伸至新能源產業。

華新投資鎳生鐵，一半做不銹鋼原料，一半為跨入電池上游原料冰鎳市場需求，看好電動車帶來電池市場的商機。