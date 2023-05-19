美國共和黨極右派釋出訊號，表明他們不會放軟對大砍開支的要求，但聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）今天仍表示，他看到避免債務違約的會談有取得突破的「途徑」。

美國政府預計最早將在6月1日達到法定債務上限，使得這個全球最大經濟體拖欠31.8兆美元債務，並引發全球市場動盪的可能性提高。

法新社報導，麥卡錫說：「我們還沒到達那個地步，我們尚未同意任何事，但我看到我們可以達成共識的途徑。」這是他自國會共和黨人與民主黨籍總統拜登就提高舉債上限陷入僵局後，迄今做出的最樂觀評估。

他說：「我想我們現在有了結構，每個人都在努力協商。」

今年1月，麥卡錫向共和黨極保守派自由黨團（Freedom Caucus）承諾，拜登必須同意大幅削減聯邦預算，才能換取他們支持提高上限，因此當選聯邦眾議院議長。

共和黨籍國會議員4月通過「限制、儲蓄、成長法案」（The Limit, Save, Grow Act），同意在2024年3月前提高舉債上限，或是直到債務達到31.9兆美元為止，但由於這項法案削弱了拜登施政計畫的重要部分，未在民主黨把持的聯邦參議院通過。

民主黨人指出，債限已在未經過預算協商下調高了數十次，指控共和黨人挾持美國經濟為「人質」。

國會領袖與拜登舉行了兩輪會談，但要在國庫資金用罄前在國會推動法案，現在時間已剩下不多。

拜登與共和黨人達成的任何協議，都必須在最後期限前經由共和黨掌控的眾議院與民主黨把持的參議院通過，麥卡錫說法案經過國會兩院通過需要11天的時間。

聯邦眾議院本月將只再開會4天，而參議員將進入陣亡將士紀念日（Memorial Day）休會期，下次恢復開會的日子是5月30日，但他們被告知可能必須提前回到國會。

部分民主黨籍聯邦參議員敦促拜登援引憲法第14條修正案（14th Amendment），在無須經由國會批准下自行提高債限並避免債務違約。美國憲法第14條修正案明文規定「美國公共債務的有效性…不容質疑」。

前任政府曾探討此舉的可行性，擔憂如果這項行動在法院遭受挑戰，可能會破壞對美國的充分信任與信譽。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在另一場記者會上對媒體說：「我們的立場簡單明瞭：國會必須採取行動避免債務違約。」

「這是國會自1960年來做了70多次的事，也是前任政府做了3次的事。美國必須支付自己的帳單。」

獨立的國會預算處（Congressional Budget Office）表示，「限制、儲蓄、成長法案」未來10年可省下4.8兆美元，但信評機構穆迪分析公司（Moody's Analytics）估計，這會使2024年經濟成長率下降0.6個百分點，並減少78萬個工作機會。

有45名成員的自由黨團今天堅守維持債限立場，呼籲停止協商，顯示麥卡錫在說服向共和黨右翼接受縮減版法案上所面臨的挑戰。