台積電與三星在先進製程領域方面競爭激烈，推特爆料達人Revegnus最新指出，高通的第四代驍龍8處理器（Snapdragon 8 Gen 4）可能同時委託台積電、三星代工，韓媒對此表示，這代表三星3奈米製程的效能或許已追上台積電。

推特爆料達人Revegnus透露，Snapdragon 8 Gen 4處理器將採用台積電3奈米製程，但供應三星Galaxy系列智慧機的Snapdragon 8 Gen 4，則將採用三星第二代3奈米製程技術。

三星集團的科技產品新聞網站《sammobile》報導，如果這個消息準確的話，代表三星代工的3奈米在性能和效率上，終於可以與台積電的3奈米媲美。

報導指出，這是這麼久以來首度有企業委託兩家晶圓代工廠生產同一款晶片，這類似蘋果推iPhone 6s時的做法，當時iPhone 6s的A9處理器，部分是採用三星14奈米製程，部分採台積電16奈米製程。

三星晶片今年的良率、產能明顯改善，推特爆料達人@OreXda先前也指出，台積電大客戶AMD(超微)已與三星簽署協定，該公司計畫從台積電轉移部分4奈米處理器訂單到三星，一方面是因為成本低，再者是三星的4奈米良率和效能表現已與台積電無差別。