退無可退的第4點，中華隊再次推出男雙奇兵組合李洋／葉宏蔚交手南韓金元昊/羅星升，首局李洋為了拯救賽末點，不慎傷了左腳踝，儘管李洋帶傷上陣，次局仍無法堅持而退賽，最終以19比21、3比11落敗，中華隊總比數1比3確定無緣蘇迪曼盃4強。

王齊麟在今年亞錦賽鼠蹊部拉傷，「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵也各自有傷，中華隊兩大男雙剩下李洋相對健康。不過蘇迪曼盃交手印度的小組賽中，中華隊在男雙的排點推出了李洋／葉宏蔚的組合，發揮了奇兵功效，以21比13、17比21、21比18，3局扳倒了印度世界排名第7的蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）／謝提（Chirag Shetty）的組合，中華隊最終4比1擊敗印度，奠定進入8強的根基。

中華隊今（19日）面對韓國爭搶4強門票，男雙部分同樣排上李洋／葉宏蔚的組合，中華隊前3戰打完處於1比2落後，面臨輸球就淘汰的壓力，李洋／葉宏蔚首局拿出拚勁，與南韓組合打得難分難捨，分差從未大過於3分，不過南韓仍率先以20比18取得賽末點，隨後李洋為了救球，重心不穩跌坐在地，傷了自己的左腳踝。

李洋雖還能起身，不過左腳踝明顯無法使力，仍堅持留在場上奮戰，現場也給予李洋熱情掌聲，但南韓組合抓準機會，將球不斷打往李洋方向，中華隊網前無法取得優勢，無力招架，以3比11進入技術暫停後，李洋最終決定退賽。