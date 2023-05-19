台灣高鐵今（19）日宣布，自7月1日（周六）起每周增開9班次列車（南下6班、北上3班）；增開後，每周提供1025班次列車。旅客自6月2日（周五）凌晨零時起可依照新班表購買7月1日及2日車票；後續日程車次依現行規定逐日預售。

此外，為舒緩周末收假北部路段北上自由座人潮，台灣高鐵公司將自5月21日（周日）起調整周日下午至晚間時段台中站北上區間車的自由座車廂數，包括1546車次（16：04發車）、1550車次（17：04發車）、1554車次（18：04發車）及1558車次（19：04發車）等共計4班列車，自由座車廂數均調整為8節（1至3車、8至12車）。

台灣高鐵表示，因應平日傍晚通勤時段旅客需求，台灣高鐵公司已自4月10日（周一）起，每周一至周四增開1549車次南下列車，經觀察旅客搭乘狀況，7月1日後將納入常態時刻表，維持繼續增開。

另台灣高鐵發現，旅客於周末出遊或返鄉搭高鐵的需求旺盛，故本次增班特別規劃周五下午增開2班次南下列車、周日下午至晚間增開3班次北上列車。其中增開的1336車次抵達端點站是00：05，會比過去末班列車還晚，旅客要留意接駁問題。

台灣高鐵表示，旅客自6月2日凌晨零時起，即可透過「T Express」行動購票App、網路訂票及高鐵合作便利商店，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機，依照新班表買票。增開列車時刻表：https://reurl.cc/0EVXqb