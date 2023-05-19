市場調查機構GfK的消費者信心指數在五月來到-27，高於四月的-30，並且更加遠離於去年九月的-49低點；去年九月時，由於前首相特拉斯(Liz Truss)的「迷你預算」計畫，造成金融市場很大混亂。

五月的讀數來到自2022年2月以來的新高水準，並且符合多數經濟學家的預測。

雖然家庭仍在抵抗高通膨，但是GfK表示，消費者信心的所有測量指數都比前一個月呈現上升的趨勢。

GfK客戶策略主管Joe Staton說，今年整體的趨勢是正面的，反映出整個英國金融狀況的強勁，高於此前的設想。但是每個人仍須抓緊，因為現在仍是艱困時刻。

英國首相蘇納克(Rishi Sunak)在本周表示，經濟信心正在上升，家庭收入表現突出。但反對黨工黨則批評首相，與社會脫節。

GfK衡量消費者購買昂貴商品意願的分項指數，在五月也有上揚；而衡量儲蓄意願的指數則出現持平。

GfK是在5月3日至5月12日對2000名一般民眾進行調查。