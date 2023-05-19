中市18歲賴男家屬今天由議員陪同開記者會指控，賴男剛繼承上億遺產，將年5月初即與夏姓代書助理登記結婚，2小時後即離奇墜樓身亡，質疑是「上億遺產，奪命疑團」，要求檢調釐清真相。台中地檢回應，檢察官在案發後訊問調查，認定夏有涉犯殺人罪嫌 ，但無羈押必要，諭知30萬元交保，已進行相驗解剖，依法偵辦中。

台中地檢回應，檢方今年5月5日接獲警方報驗，當天即進行相驗，並訊問死者家屬，並以被告身分訊問夏男調查，訊後，認定夏有涉犯殺人罪嫌，但並無羈押必要，諭知以30萬元具保。檢察官已會同法醫於5月12日相驗解剖，尚等待解剖鑑定報告出爐，全案均依法偵辦中。

賴母由議員陪同出席記者會，哭訴18歲兒子才剛考上大學，繼承父親上億房產，因處理房產問只與夏男見過2次面，她完全不知道兩人結婚，夏帶他出門後，再也回不來，她無法接受，且夏事後完全沒有任何表示，也未到靈堂捻香。

賴母委託律師也質疑，賴繼承位於台中的30筆不動產，市值上億，夏男的父親是地政士，夏是助理，夏在5月4日到賴家以協助處理房產為由，要求賴帶身分證件出門，兩人竟到戶政所登記結婚，且賴在2小時後就墜從10樓墜樓身亡，賴母不相信兒子會輕生，懷疑加工自殺，已提出殺人罪告訴，並要求檢警加速調查。

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