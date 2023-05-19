18日深夜桃竹爆雨，釀多處災情，副總統賴清德19日前往新竹縣寶二水庫視察水情，強調水資源供應影響產業發展，現今台灣面臨兩項挑戰，分別是大自然變遷及國內用水分配，賴清德也自豪擔任行政院長時早已超前部署，解決國內用水困境，更向老百姓喊話洗熱水澡前，先用水桶裝前段冷水，幫政府一起省水。

賴清德指出，水資源相當珍貴，連帶影響台灣產業發展，若缺水情況嚴重恐將重創經濟、造成社會混亂，更可能波及全世界。賴清德點出目前台灣面臨兩項用水挑戰，其一是自然氣候變遷，聯合國曾指出，推估台灣在21世紀中後期，水情單日暴雨量強度將增加20~40％，沒下雨的日子將增加5.5~12％，等於在集水區內，豐水期水更多、枯水期水更少。

其二是國內用水情況，賴清德表示他在在當行政院長期間，發現4點問題，包括產業發展用水需求提高、輸水用水效率不佳、水資源區域分配不均、備援用水不夠。當時他已與水利署擬定開源、節流、備援、調度4大戰略，突破難關，開發多元用水，從2017年至今已開發出192萬噸用水，讓多元水源分散全台灣使用。

賴清德也特別提及桃園石門水庫現今有辦法調度用水到新竹，是自己調整板新地區水改採翡翠水庫，原來使用石門水庫的水便轉而供應大新竹地區，以此戰略下核定桃竹備援水管工程，更提早4個月完工，解決大新竹用水問題。

另針對備援戰備水情，賴清德表示，早在日治時期台灣各縣市都有戰備水情，他建議水利署應該好好恢復、開發新的戰備水情，優先使用水庫之水，以備不時之需，可再討論。

賴清德強調水資源珍貴，面對未來氣候變遷，中央政府竭盡所能開發水資源，調度備援以達到穩定供水。他也提及過去在台南擔任市長時，也曾面臨水情吃緊窘境，當時他便建議民眾準備水桶，在洗熱水澡前可儲存前段冷水，希望民眾從生活上能協助政府與社會度過難關。