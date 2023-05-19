各在野政黨今分別召開「蔡總統執政七週年總體檢」，民進黨發言人張志豪呼籲，朝野各政黨共同努力，團結合作，繼續就國家政策理性論辯，持續推動國家建設和進步，勿因選舉考量，抹煞政府與國人的努力成果，阻礙國家進步。

張志豪強調，蔡英文總統2016年執政以來，政府始終以照顧弱勢、傾聽民意、實現公義社會為目標，積極推動建設，促進經濟平穩發展，戮力以赴，都有具體實績。

張志豪列舉，蔡總統執政七年來，不論是首任行政院長林全、接續賴清德、蘇貞昌及現任陳建仁院長至今，每一任行政院長都配合蔡英文總統的施政目標，全力推動施政有感，引領社會往進步方向前進。蔡英文政府在「友善生育」、「長照」、「社會住宅」、「電力供應」、「經濟」、「國防自主」及「年金改革」、「公共建設經費」等八大面向皆有具體實績，比較七年前和七年後，政績已見成果，數字會說話。

在「友善生育」上，張志豪說，政府七年來的努力，包括「育兒津貼」已提高至每人5000元，照顧更擴及至0-6歲；也全面提升對「托育補助」及「就學補助」；在推動幼兒照顧經費上，編列高達1088億，落實「0-6歲國家一起養」政策，更擴大對提供「不孕症補助」，已有超過4.6萬件獲得補助，順利產下9千多名嬰兒。

「長照政策」上，他說，蔡政府至2023年已編列近650億。另長照的服務人數增加至46.2萬人；長照ABC據點較106度成長幅度高達17倍。

為落實居住正義，張志豪表示，政府興建「社會住宅」，截至112年4月底止，社會住宅共73225戶，達成率61.3％；包租代管部分，累計媒合66910戶，其中有五成照顧弱勢戶。

電力供應方面，他說，備轉容量率到今年的五月，平均都可以維持在10％以上。再生能源發電量更發電量增加 36％，裝置容量更是增加2倍；基本工資，已達每月基本工資26400元，每小時基本工資176元；每人GDP，已已達到33910元；就總體經濟面向，台股上市公司總市值達48.91兆，較七年前成長94.5％；而到昨天為止的加權股價指數16101.88，相較七年前，更是成長99％。

至於「國防自主」，張志豪說，蔡總統上任大力推動新式高教機，目前已交付10架，預計112年底再交付17架；潛艦國造上，原型艦預計112年9月下水，隨即進行泊港測試，後續進行出海測試及完成作戰測評後，即可正式投入戰備序列。

蔡英文政府為完善國家基礎建設動能，張志豪強調，政府投入公共建設經費，力拚建設，2016年當時僅編列4222，七年後增加至6877億，成長高1.6倍。