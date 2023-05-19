正義中學高中部15名學生以台灣區冠軍資格，代表國家參加ROBOFEST世界機器人大賽，勇奪世界冠軍，台灣因而成為高科技人才搖籃而受到各國代表的關注及致敬，正義中學再次以亮眼成績，證明台灣科技人才實力，頒獎典禮上台灣國旗飄揚。19日一行人返校時獲得全校師生熱烈歡呼迎接，學生更高舉國旗代表為國爭光的榮耀。

今年的GAME主題賽主題為「供應鏈」，機器人自走車要清除港區障礙物，將不同貨物依指定順序堆疊至碼頭，同時要將商品補充到指定球框內才算完成任務。尤其是場上物件的擺放位置都是比賽現場才公布的，這相當考驗選手的機器人結構設計與程式設計能力。今年「未知任務挑戰賽」的題目則是機器人自走車必須循跡走完指定路線，同時推開沿路多個高低不一的障礙物達15公分以上。

由於比賽題目是當場公布，從策略思考與規畫、機器人設計與組裝、程式設計與編寫、機器人測試與修正，僅給予選手們2小時的準備時間，除了選手的機器人結構設計與程式設計能力外，臨場反應力及高度抗壓性更是一大考驗。

正義中學俞德淦校長表示，今年賽事為疫情結束後，第1次恢復在勞倫斯理工大學舉辦的實體賽，全球20國將近700隊2000多位選手同場切磋、可謂激烈競爭。正義中學在2021年獲得高級組GAME及UMC2項世界亞軍、2022年獲得高級組UMC世界冠軍，已連續3年在此國際大賽獲得極佳成績，展現多年累積的機器人科技教育成果與實力。

頒獎典禮上中華民國國旗飄揚，正義中學再次以亮眼成績，為國爭光揚名國際。正義中學與20國好手同台競技，經過3天努力奮戰，高中部學生孫奇霆、陳毅祥、郭靖、佘文喆4人勇奪「GAME主題賽高級組」世界冠軍；同時孫奇霆、佘文喆2人與章凱昱、吳岱威再聯手拿下「未知任務挑戰賽」季軍；國中部學生陳訢慈、呂安璨、陳廷恩、洪凱鴻、吳峻霆，初生之犢不怕虎，首次參加國際性比賽，就榮獲「GAME主題賽初級組」世界第4名。不但讓世界認識台灣，同時駐芝加哥辦事處並於第一時間頒發總統及副總統賀電給獲獎學子。