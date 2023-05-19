5/22 周一 日本3月機械訂單
歐元區5月消費者信心初值
5/23 周二 澳洲5月綜合/製造/服務PMI初值
日本5月綜合/製造/服務PMI初值
歐元區5月綜合/製造/服務PMI初值
加拿大4月PPI
美國5月綜合/製造/服務PMI初值
美國4月新屋銷售
美國5月黎奇蒙Fed製造/服務業PMI
業績報告：Zoom
5/24 周三 API原油庫存
南韓5月商業信心
英國4月通膨
英國4月PPI
德國5月Ifo商業信心
EIA原油/分餾油/庫欣原油/加熱油報告
業績報告：輝達
5/25 周四 聯準會FOMC會議紀要
南韓4月PPI
南韓央行利率決議
德國第1季GDP終值
美國首次申請失業救濟
美國第1季GDP
美國4月待交屋銷售
業績報告：惠普、好市多
5/26 周五 日本東京5月通膨
澳洲4月零售銷售
英國4月零售銷售
美國4月個人消費支出(PCE)物價
業績報告：戴爾
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