5/22 周一 日本3月機械訂單

歐元區5月消費者信心初值

5/23 周二 澳洲5月綜合/製造/服務PMI初值

日本5月綜合/製造/服務PMI初值

歐元區5月綜合/製造/服務PMI初值

加拿大4月PPI

美國5月綜合/製造/服務PMI初值

美國4月新屋銷售

美國5月黎奇蒙Fed製造/服務業PMI

業績報告：Zoom

5/24 周三 API原油庫存

南韓5月商業信心

英國4月通膨

英國4月PPI

德國5月Ifo商業信心

EIA原油/分餾油/庫欣原油/加熱油報告

業績報告：輝達

5/25 周四 聯準會FOMC會議紀要

南韓4月PPI

南韓央行利率決議

德國第1季GDP終值

美國首次申請失業救濟

美國第1季GDP

美國4月待交屋銷售

業績報告：惠普、好市多

5/26 周五 日本東京5月通膨

澳洲4月零售銷售

英國4月零售銷售

美國4月個人消費支出(PCE)物價

業績報告：戴爾

《國際經濟》儘管通膨痛苦 英國5月消費者信心連4升
《國際產業》英國推半導體新戰略 10億英鎊聚焦設計和研究
美國4月成屋售價創逾11年來最大跌幅
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