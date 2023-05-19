縣府爭取客委會經費改造桂花巷意象景觀。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣南庄鄉桂花巷老街，是南庄慢城最重要的觀光景點，串連了南庄老郵局及13間老街，由於老街建築老舊，雖經民間廠商自行翻修，但仍有不足之處，縣府文觀局向客委會爭取經費整修桂花巷，日前完工，帶給桂花巷全新面貌。

昔日的桂花巷是位處南庄老街後方的一條僻靜巷弄，原本有多個民宅豬舍，環境非常不好，經常迷漫的豬屎味，更使當地人避之唯恐不及，在縣府全力發展山城觀光後，南庄鄉老街桂花巷成功被活化打造成火紅觀光熱區，現在已成了南庄老街的重要觀光元素之一。

桂花巷活化近20年，雖然巷內多個老舊建築陸續被拆除重整，但整個街區仍有許多改善空間，苗栗縣政府全力推動縣內各項建設與觀光活動，整備各項觀光資源，以推廣苗栗精緻旅遊。桂花巷更是重要重建項目之一。

苗栗縣政府於2021年獲得客委會補助核定計畫經費180萬元，歷經縣府及南庄地方人士等多次協調及溝通下，計畫最終於2022年12月完成設計發包作業，於2023年1月開工，並在今年4月底完成施作。

文觀局長林彥甫表示，目前「苗栗縣南庄桂花巷創生環境營造計畫」已完工，工程於老街主要出入口處分別設置人流偵測系統，並改善桂花巷中段既有的牆面，營造與以往截然不同的氛圍，另外亦添置防疫之相關設備，維持並提升遊客之遊憩安全與感受。南庄鄉為國家級觀光旅遊休閒勝地，有「花園山城」美稱，日前南庄花卉節亦已於四月下旬展開，歡迎全國國人攜家帶眷來苗栗南庄老街走走，體驗一下南庄花卉之美及桂花巷的人情風俗。