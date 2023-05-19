民進黨近日猛攻新北市長侯友宜使用行政資源選舉，並要求侯請辭，國民黨新北市議員呂家愷今表示，民進黨執政七年來，以政府公帑養網軍、酬庸、喬選舉等惡例罄竹難書，賴清德上任副總統以來，更沒當過一天副總統，反而是當了三年的總統候選人，不斷以公家資源跑攤、固樁，「請賴清德即刻請辭，別拿臺灣人民納稅錢做自己的功德！」

呂家愷指出，賴清德想當總統的心，路人皆知，四年前蔡英文總統競選連任時，賴清德不惜「背刺」蔡英文，就是為了滿足自己的權力慾望，如今當了副總統，仍然不甘當個「備位」元首，整天只想「篡位」，今年初接任民進黨主席後，更是「不演了」，拋棄中央執政的職責不顧，整天以副總統之姿跑攤顧選舉，旁邊還有一堆維安保護，根本是全台最爽候選人。

呂家愷補充，全台灣都還記得，當年勞基法修惡，就是賴清德擔任行政院長，帶頭剝奪全台灣勞工權益，對於照服員低薪問題，甚至脫口說出「當作做功德」，飽受全台輿論撻伐，沒想到過了這麼多年，賴清德仍不知改進，日前又說出「房價有在降」這番超越民眾理解的謊言，難怪被網友戲稱為現代「晉惠帝」。

呂家愷呼籲，賴清德若只想當總統，不屑於副總統職責，就請即刻請辭，不要坐領一個月近40萬元的副總統高薪，卻只記得自己是總統候選人，濫用府院黨資源拚選舉，完全不顧中央執政百廢待舉的現況。「全台灣人民的納稅錢，不想幫民進黨養金孫，更不想幫賴清德做功德！」