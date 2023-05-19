瞄準國內電動車市場持續成長，充電樁營運商積極搶進，三地能源旗下「特爾電力」積極全台布局站點，強化充電網絡之外。19日宣布，攜手國泰航空會員計畫，車主充電將可額外賺取「國泰-亞洲萬里通」里程數。

特爾電力表示，「國泰航空的國泰會員計劃」為亞洲最受歡迎的航空會員計劃之一，從旅遊及日常生活消費即可賺取及兌換里程數，會員遍及全球。特爾電力與國泰航空的國泰會員計劃合作，消費40元可獲得1里。

搭配雙方開始合作，特爾電力指出，5月22日起至7月31日，再加碼「TAIL充電 里數兩倍送」活動，凡於活動期間消費滿40元即可享2里數回饋，邀請車主透過日常消費即輕鬆賺取里數。

為強化旗下充電網絡布局，特爾電力也於彰化中央路台亞加油站啟用CCS1 與 CCS2 兩樁四槍200kW電動車快充站。

特爾電力表示，比起其他縣市彰化地區的快充站點相對較少，彰化台亞站的啟用無疑提供車主更加便利的充電解決方案，讓充電沙漠多一片綠洲。該站點鄰近國道的地理位置，讓電動車主能就近補電，與台中世貿站及雲林西螺站一同串起中台灣的補電需求，創造更加便利的充電生活圈。

歡慶新站點開幕，再加上特爾電力會員人數超過20000人次，也同步舉辦新站點優惠活動，5月底前台亞彰化DC充電站每度電優惠費率9元。

特爾電力表示，品牌於2022年已完成環島網路計畫，2023年則以每50公里就有一個站點為目標，為滿足車主每個時刻的用電需求，特爾電力今年度將專注於都會生活圈快充站點佈局，提供更完善且便利的充電生活圈。