牛樟芝之父賴敏男在南投縣草屯鎮創辦康建生技公司，2022年7月14日離職員工、凶嫌李鴻淵持槍殺害他等5人，造成4死1傷，僅他送醫獲救，癒後因器質性腦徵候群，有嚴重認知功能及與口語理解障礙，由兒子照料。賴子19日得知凶嫌李鴻淵一審判死刑，接受媒體電訪說：「有點欣慰，希望能盡速執行死刑，不要只是騙人、敷衍百姓。」

「全家人都死光光了，就剩下他要辛勤照顧受傷、殘障的爸爸。」賴子指出，父親是高齡80多歲的老先生，加上腦部受重大槍傷，雖然康復出院，身心已經遭受嚴重傷害，無法恢復到之前的狀態，父親只要想到案發當時，就覺得害怕，一直都活在恐懼之中，他們現在是有家歸不得，害怕再度被傷害。

賴子表示，凶嫌李鴻淵判決前，一度很擔心，擔心法官不會判李死刑，得知李遭判死刑，坦言有點欣慰，但是死刑若不執行，也只是騙人、敷衍百姓。

家屬認為，台灣廢除死刑推動聯盟主要是擔心有人被陷害，擔心有人坐冤獄，但是康建4死1重傷血案，證據確鑿，證實李鴻淵持有龐大槍彈，還殺了這麼多人，有什麼冤屈？若李鴻淵被判死卻不執行，不僅浪費納稅人的錢，還汙辱死者、汙辱冒著生命危險偵辦的警察，還增加被害人家屬內心的痛苦，「每天身心煎熬受折磨，我到現在動不動就很想哭」。

「若判死刑卻不執行，根本就是鼓勵殺人，就是現存的法律漏洞。」賴子說，他很感謝當初徹夜跟他聯繫、冒險去抓殺人犯的警察，找出這麼多證據，也確定就是李鴻淵所犯的案，證據確鑿，法院還要繼續審什麼？希望能盡快讓李鴻淵執行死刑，告慰死者在天之靈，也給被害人家屬一個公道。