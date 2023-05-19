趙傳為「青瑟雲鈴歌唱競賽大賞」擔任評審。（中華流行音樂國際交流協會提供）

趙傳為「青瑟雲鈴歌唱競賽大賞」擔任評審。（中華流行音樂國際交流協會提供）

金曲歌王趙傳今（19日）回老家雲林，為「青瑟雲鈴歌唱競賽大賞」擔任評審選拔優秀人才，頂著台師大流行音樂產學應用學系碩士的他，以出道35年的演藝經歷化身音樂導師培育潛力後進，為家鄉推廣在地音樂發展盡一份力。

趙傳一開春即為了「2023人生大夢世界巡迴演唱會」及海內外商演忙得不可開交，近兩個月幾乎每週就飛一次，接下來將再次前進馬來西亞開唱，下個月將滿62歲的他，為了提攜雲林的優秀年輕音樂後進決定「唱到老教到老」，抽空回鄉化身音樂導師推廣在地音樂發展，更不忘行銷觀光推薦好山好水，還把自己私房景點「心頭好」首度曝光，他說：「古坑綠色隧道公園、雲林各地糖廠、各種水果果園都是好去處，歡迎大家來雲林的走走逛逛！」

為了厚植雲林流行音樂實力及厚植青世代多元發展及影音產業潛力，雲林縣政府特別舉辦「青瑟雲鈴歌唱競賽大賞」選拔優秀音樂人才，並擬訂實質的培訓計畫栽培後進，有鑑於歌壇許多大師級名人如鄧麗君、趙傳及張信哲都出身雲林，致力在地音樂發展及人才培訓的雲林縣政府特別邀請金曲歌王為此活動擔任計畫主持人，更與中華流行音樂國際交流協會理事長尤景文老師，一同號召當今華語樂壇金曲級歌手及音樂人擔任金牌培訓客座導師，包含潘越雲、原民歌后依拜維吉及陳子鴻、薛忠銘、陳建麒都將齊聚一堂。

去年受邀出席「青瑟雲鈴歌唱競賽大賞」擔任評審的趙傳，這次以實際行動再次力挺活動，除了主要展現音樂傳承的精神外，更多的是對於雲林這片從小生長的土地有著難忘的溫暖情懷；原來在這裡的快樂童年不但啟發他愛上音樂，也成就他質樸天真的音樂個性，因此讓趙傳對家鄉有著獨特的使命感，希望透過這個活動盡心力提拔後進，在雲林開發出更多具潛力的新世代接班人。

提攜後進不遺餘力的趙傳，早在8年前就曾簽下女弟子珍妮佛，近年陸續在中國好聲音及歌唱比賽擔任客座評審的他面對人才濟濟的後進，坦言自己有注意到幾位實力不錯的新人想提攜，「但覺得仍有進步空間，觀察中」；提到是否起心動念想再簽新人？趙傳表示：「一切靠緣份，但希望透過培訓課程發掘有緣的新人能進一步培育新的音樂人才。」是否有想過栽培自己的小孩當「趙傳接班人」？他說：「雖然小孩們都有音樂天賦，從小也培養他們學習樂器到高中，但隨著年紀增長各自有各自的人生目標規劃，也不勉強！」