新北市政府新聞局今日舉辦「Fly Higher！2023新北天際影展」記者會，公布與長榮航空全新年度的合作。2022年新北市府首度攜手長榮航空獨家合作「新北天際影展」，讓新北市紀錄片獎優選影片登上飛機，透過天際線串起新北市紀錄片的世界地圖，廣受旅客及影像工作者好評。為拓展多元放映管道，2023年也和線上影音平台LINE TV合作，將「新北天際影展」精選紀錄片上架至平台。

侯友宜表示，新北市以行動支持紀實影像創作持續了13年，始終秉持多元包容的態度接受來自世界各地的紀實影像，未來也會堅定的作為所有紀錄片工作者堅強的後盾，讓新北市一直是「紀錄片友善城市」。侯友宜強調，新北市一直以來積極將「新北市紀錄片獎」帶到世界各地，5月初新聞局也組成訪問團參與新加坡華語電影節，拓展新北市紀錄片獎視野，透過鏡頭讓新北躍上國際、讓世界看見台灣。

林寶水表示，長榮航空跟新北市政府攜手在飛機上推出的『新北天際影展』邁向第2年，國境大門開啟後，出國旅遊或洽公需求持續增加，長榮航空航班數已恢復8成以上，許多航線載客率也超過9成，期望未來旅客搭乘長榮航空時，別忘了一定要觀賞『新北天際影展』，一起看到『感動無所不在』的人文風情。

「2023新北天際影展」延續去年2個月1檔期的上架形式，12部精選紀錄片。在2023年全新12部紀錄片陸續上架的同時，也同步推出「一起HIGH玩濾鏡！抽天際好禮」活動，只要在活動期間5/19-9/30參加民眾，將有機會抽到機票。