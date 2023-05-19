男星庾澄慶（哈林）2014年因頻繁胸悶、心悸等，接受心臟微創手術，復原狀況良好。事隔9年，網路莫名傳出庾澄慶因心臟病發作而病逝，讓哈林的親友感到擔心；對此，經紀人駁斥謠言，強調庾澄慶一切都很健康。

最近有一段命名為「永別了庾澄慶！突發心臟病傳不幸噩耗，小14歲嬌妻第一時間趕往，真實情況逼哭所有人」的YouTube影片，在網路傳開，截稿之前點閱數高達10萬，可見其影響力。對於無端傳出謠言，庾澄慶的經紀人表示：「哈林哥很健康，才剛結束《騎吧！哈林小隊》單車環島實境節目真人秀錄影工作。」

眼見烏龍影片瘋傳，哈林經紀人說，這種網站靠著嚇人的標題，讓人想去點擊，該影片一上傳隔天有哈林身邊好友來詢問此事，經紀人無奈表示，「他們都沒來證實就亂寫，也不想回應太多，這東西我們不予置評，這也不是只有一個網站，我們真的是抓不勝抓，也沒有正確管道申訴、檢舉也沒有用，不曉得有沒有政府單位可以管，或是什麼單位可以抓這個，就我們知道是沒有，也抓不到、沒人管，就讓流量跑，希望YouTube有人可以做這件事」， 並透露哈林知道有這影片，但他沒有去看也不想做回應。

庾澄慶相當注重身體健康，工作之餘不忘做運動，跑步、騎單車、游泳等都是長項，還曾挑戰過鐵人三項，不過他2014年飽受胸悶、心悸等困擾，當時經紀人表示哈林到醫院進行例行性檢查，消息傳開不到24小時，庾澄慶被指動心臟微創手術，短暫休養1天就出院。當時庾澄慶受訪表示，這次手術主要是心律不整的問題，並無大礙。