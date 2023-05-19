權值電子股台積電盤中觸及535元高點後漲勢收斂，終場以532元作收，漲幅0.38%；大立光上漲2.26%，收2260元；聯發科上漲1.31%，收在698元。

人民幣中間價 大跌389個基點
多頭續航 台股早盤穩步墊高
習近平就建設中亞提出穩定繁榮和諧聯通等四點主張
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