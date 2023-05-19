權值電子股台積電盤中觸及535元高點後漲勢收斂，終場以532元作收，漲幅0.38%；大立光上漲2.26%，收2260元；聯發科上漲1.31%，收在698元。
航空起飛 台股連4紅收16174點 創11個月新高
美國可望在近期達成債務上限協議的氣氛樂觀，台股今天開高震盪，儘管中小型股轉弱，但航空股強勢帶動，終場上漲73.04點，以16174.92點作收，續寫11個月新高，成交值新台幣3255.93億元。
美國可望在近期達成債務上限協議的氣氛樂觀，台股今天開高震盪，儘管中小型股轉弱，但航空股強勢帶動，終場上漲73.04點，以16174.92點作收，續寫11個月新高，成交值新台幣3255.93億元。
權值電子股台積電盤中觸及535元高點後漲勢收斂，終場以532元作收，漲幅0.38%；大立光上漲2.26%，收2260元；聯發科上漲1.31%，收在698元。
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