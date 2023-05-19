根據路透今天看過的信件內容，社群媒體公司推特（Twitter）指控微軟（Microsoft）違反了使用推特數據的協議。

推特持有人馬斯克（Elon Musk）的律師在信中表示，微軟使用的推特數據比協議規定的超出許多，且未經許可就將這些數據分享給政府機關。

這封由「紐約時報」率先披露的信件指出，微軟雖同意遵守推特的「開發者協議和政策」（Developer Agreement and Policy），但最近對這個科技巨擘的調查卻顯示，微軟可能已經違反「協議多項規定很長一段時間」。

馬斯克的律師史派洛（Alex Spiro）致函微軟執行長納德拉（Satya Nadella）說：「微軟似乎也將推特應用程式介面（API）用於未經授權的用途和目的上。」

微軟發言人表示，微軟今天收到一家代表推特的律師事務所來函，詢問微軟之前免費使用推特應用程式介面的一些問題。

這名微軟發言人說：「我們將審視這些問題並做出適當回應，我們期待能維持與該公司的長期夥伴關係。」

推特老闆馬斯克與微軟在人工智慧（AI）平台上的看法分歧。

馬斯克4月時表示，他將推出名為「真相GPT」（TruthGPT）的AI平台，挑戰微軟和谷歌（Google）推出的產品。

馬斯克也批評微軟支持的OpenAI「訓練AI說謊」，並稱OpenAI現已成為「封閉原始碼」（closed source）、「與微軟密切相關」的「營利用」組織；OpenAI即推出火紅的聊天機器人ChatGPT的公司。

他也指控Google共同創辦人佩吉（Larry Page）沒有認真看待AI的安全問題。