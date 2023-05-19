為展現全面落實永續發展的決心，長庚醫療財團法人暨所屬九大院區，18日與台灣永續能源研究基金會（TAISE）簽署「醫院永續發展倡議書」，寫下全體系致力於永續發展的重要里程碑，除更健全自身醫院治理、環境永續管理外，還將積極與各醫療機構合作，促進社會朝永續發展目標前進。

簽署儀式由長庚決策委員會主任委員程文俊領軍，九大院區院長包括林口長庚院長陳建宗、桃園長庚院長楊政達、基隆長庚醫院院長賴旗俊、台北長庚院長黃集仁、雲林長庚院長黃東榮、嘉義長庚院長楊仁宗、高雄長庚副院長蔡成枝、以及高雄市立鳳山醫院院長李建德、新北市立土城醫院院長黃璟隆均親自出席，長庚行政中心與各院區主管，以及長庚永續發展委員也都在現場或透過視訊共同參與見證。

程文俊主委表示，長庚醫療體系秉持｢『長』存仁心，『庚』續創新」的永續經營觀點，具體實踐「環境保護、社會責任與公司治理」（簡稱ESG），也期待能連結全球永續夥伴與世界接軌，發揮醫療本業與正向影響力，創造永續價值，因此從各院區共同簽署倡議開始，全體系將在過去基礎上持續深化，精進醫療本業，並擴大推展社會公益，貫徹「人本濟世，病人優先」，提升人民健康，創造永續共好優質社會。

TAISE董事長簡又新推崇長庚醫療體系上下一心行動支持，他說，長庚身為全國最大規模的醫療體系，背負照護全民健康重任，在甫獲2022「亞太頂尖永續長獎」的程主委帶領下，願意公開承諾推展各項ESG作為，邁向永續醫院，不但立下各醫院表率，也期盼號召更多醫療體系共同響應，齊心為2050淨零轉型努力。

長庚醫療體系成立來秉持「要做就要做最好的」為目標，視台灣全體人民的健康為己任，提供高品質的醫療服務，同時也深知環境保護和永續發展的重要性，早在2006年即依據ISO標準盤查全院區溫室氣體排放量，訂定年度減量目標，並自2011年導入ISO能源管理系統，積極推展各項改善環境措施。各院區積極發展智慧醫療、綠建築，落實綠色理念行動，不斷提升醫院永續發展水平。2018年起更成立永續發展委員會，定期出版永續報告，建立與各利害關係人溝通平台，於2018、2021年分別榮獲台灣企業永續獎之醫療產業報告書白金獎，2021年榮獲全球企業永續獎之疫情貢獻獎等多項殊榮。

面對氣候變遷帶來對環境與健康的衝擊，長庚醫療體系根據健康無害醫療組織（Health Care Without Harm）建議要點，持續改善各項能源與採購、運輸等構面表現，並參考氣候相關財務揭露框架（TCFD）的四大核心揭露項目，據以內化成目標工具提早擬定應對策略，並以「綠色與健康醫院」為願景，深根「溫室氣體」、「能源」、「水資源」、「廢棄物」與「綠建築」等五大面向，全面性開展氣候變遷管理。

簡又新董事長指出，根據統計，全球各醫院溫室氣體排放總量約佔全球4.4%，然而台灣各醫院的排放量居全台總量4.6%，回應2050全球與台灣淨零方向，各醫院如何兼顧醫療品質、同時達成溫室氣體減量目標，確實是艱鉅的挑戰，但也是發展新醫療科技、提升醫院經營成效的機會。

他強調，有感醫療產業在社會永續發展歷程中扮演的重要角色，TAISE今年起將「健康永續」列為重點推展項目，後續將更積極與各醫療院所及相關部門合作，協助整體醫療體系永續轉型，打造地球與所有人們更健康的環境。