民進黨2024總統參選人賴清德力拚網路聲量，昨晚官方YT頻第3支影片提到，大學時期許入社會，能像金庸武俠小說人物周伯通，「兩手同時做不同事情」，貢獻國家，成效不錯。昨晚官方IG也慶賀官方帳號突破10萬粉絲追蹤，他自拍喊，按讚數及留言再達標就釋出未曾曝光的大愛心照片回饋，果然瞬間又達標。

賴清德官方IG帳號除了分享私底下的日常生活、公務行程、外交訪問之外，也經常分享許多他喜愛的體育賽事、棒球運動等。

賴清德表示，感謝大家對他的支持，未來也將繼續分享更多他自己的生活的趣事、影音給大家，希望粉絲能繼續幫他點愛心、分享。

影片結尾，賴清德祭出祭品文，表示只要留言超過500則、按讚超過2000次，便會釋出過去未曾曝光的大愛心照片回饋粉絲。影片一曝光，才過一夜就已經達標，超過7000多讚、600多留言，許多網友表示：「想看更大的愛心」、「Team Taiwan！」，更還有網友逗趣留言：「想請教賴副都怎麼保養頭髮的？」