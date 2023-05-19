連江縣長王忠銘與立委陳雪生、議長張永江等人16至19日率團訪陸參加「第6次福馬磋商會」，17日雙方達成推動馬祖跨海大橋等「新四通」的共識，今日再傳出達成多項兩岸合作計畫，內容涵蓋馬祖文化、兩岸漁業合作加強執法、對岸馬祖酒行銷、開通兩馬航線以及焚化廠原料再利用等五大項合作。

王忠銘表示，重啟召開福馬磋商會，馬祖與福州作為兩岸交流重要橋樑，提供了一個理想平台，讓雙方能夠深入瞭解彼此的需求和優勢，尋求共同的合作機遇，帶著積極的態度和開放的心態，積極參與談判，力求達成互利共贏的合作協議。

在文化合作方面，馬祖居民大多來自福建沿海，原鄉的傳統文化，包括信仰、風俗、語言、飲食等也隨著移居而遷徙，為建立文化普查建檔與完善歷史脈絡，建請福州協助提供文獻資料，兩岸將在老酒文化、東南沿海沉船史料、補庫祭儀、清代界碑釋疑、福州語言推廣展開合作。

在漁業合作及偕同執法方面，決定兩岸將展開漁業合作並加強執法，共同查緝馬祖海域違規船隻行為，共同打擊違規船隻、馬祖海域共同放流工作、恢復馬祖漁船至黃岐上架修繕、提供合法淡菜牡蠣苗供應商資料。

為擴大馬祖酒廠所生產的高粱酒在閩銷售，爭取設立三坊七巷馬酒品牌文化旗艦店等相關營銷平台需求，爭取將「馬酒」視為「福建名酒」並提供酒稅降低之優惠政策。

航線方面，後續將開通馬尾琅岐至馬祖福澳的兩馬航線，海運快件航線，促進跨境物流發展，目前馬祖福澳港現可提供萬噸級船舶停靠，且福澳海運快遞專區業已成立，每日可驗關20呎貨櫃40至80櫃，兩馬航線海運快件業務營運條件皆已具備，開通兩馬航線，增加跨境物流通道，以吸納福州地區貨量，加速兩岸跨境物流行業健全發展。

馬尾琅岐經馬祖至台北港或台中港的小三通海快貨運航線，航程最短可縮短航運時間，提升物流運送效能，但未開通，馬尾經南竿 (清關後) 到台北港216公里，馬尾經平潭(未清關)到台北港248公里，期盼透過兩馬航線開通，馬祖地區快遞貨物將可更快速便捷送達，以服務民眾，嘉惠鄉親。

最後則是協請解決馬祖可發電之焚化廠原料再利用，目前馬祖每年產生之焚化廠原料數量約2800公噸，因馬祖土地面積有限，亦無相關環保產業，故過去均透過船舶運送方式，轉運到台灣的焚化廠進行焚化發電再利用作業。

但因台灣焚化廠預定自2023年7月份起大幅調漲原料再利用處理費用，經計算後恐大幅增加本縣環保業務之歲出預算；基於世界地球村與環境保護及減碳概念，馬祖與福州更可達一日生活圈便利，協請研議將馬祖焚化廠原料轉到福州之焚化廠執行發電再利用作業，以嘉惠兩岸人民。