綜觀六都健身中心家數，台北市146家最多，疫情前後家數成長57%，成長最多是台中市及桃園市，台中市共有131家、成長143%，桃園市70家、成長141%，雖然大幅成長，桃園市的家數仍居六都之末，應還有發展空間，台南市家數大幅成長86%，高雄雖然家數成長52%幅度是六都最低，家數也破百家；在銷售額部分，今年1月到2月台北市、新北市及台中市都破4億元，桃園市及台南市銷售額超過2億元，高雄市店數增加但整體銷售額反而減少9%，業者在六都快速拓點，不過銷售額成長速度表現不一。

郎美囡指出，雖然疫情期間線上課程、線上消費替代了實體消費模式，不過面對面的互動方式仍為許多產業的核心，尤其健身房設備齊全，並有教練當面指導，健身體驗優於線上課程，且疫情後民眾更對於人際互動需求增加，健身中心業者看準商機，積極佈局各都會區據點，台中市及桃園市近幾年人口成長，人口紅利拉動當利消費力，吸引各家業者卡位，台南市健身中心今年的店數及銷售額都大幅成長，以往所需量體不高，有賴科技業南移，衍伸出的商機極具潛力，除此之外，中南部的不動產購置、承租負擔比北部輕，且更容易找到百坪、千坪又有停車空間的地點，因此健身產業的成長幅度更勝北部。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，受新冠肺炎疫情影響，實體通路市場受到衝擊，商家營收不易，總租金高的大型店面空置率攀升，疫情後各個產業回歸實體店面，中大坪數營業點因為健身中心蓬勃發展而得利，尤其大型連鎖品牌需要大營業面積，租期也較長，意外衍伸中大坪數產品的需求，業種較侷限的地下室店面亦可受惠。