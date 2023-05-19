美時為加速拓展全球版圖，決定以科技助攻，透過提升ERP資料庫效能及擴充性，強化業務競爭力。然而考量到多年大量主檔與交易紀錄，及營業稅資料移轉正確性等挑戰，且藥業規範嚴謹，確效要求及多面向的資料整理與釐清更加提升專案執行的困難度。

此次專案，伊雲谷團隊透過前期一系列評估，導入自行開發的ECV S/4HANA Data Transfer Tools，為一款可客製化調整的資料轉檔工具，除大幅提前專案時程，並由確效團隊紮實處理多面向的資料，幫助客戶同時完成SAP ERP及ATTP無痛升級。