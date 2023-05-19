美時為加速拓展全球版圖，決定以科技助攻，透過提升ERP資料庫效能及擴充性，強化業務競爭力。然而考量到多年大量主檔與交易紀錄，及營業稅資料移轉正確性等挑戰，且藥業規範嚴謹，確效要求及多面向的資料整理與釐清更加提升專案執行的困難度。
此次專案，伊雲谷團隊透過前期一系列評估，導入自行開發的ECV S/4HANA Data Transfer Tools，為一款可客製化調整的資料轉檔工具，除大幅提前專案時程，並由確效團隊紮實處理多面向的資料，幫助客戶同時完成SAP ERP及ATTP無痛升級。
伊雲谷(6689)以Migration as a Service服務，搭配自行研發的移轉工具ECV S/4HANA Data Transfer Tools，短短135天內完成美時(1795)SAP ERP與藥物追蹤追溯雙系統SAP ECC升級至SAP S/4HANA。不僅提前25％的時間完成專案上線，針對製藥產業，伊雲谷完成其確效需求，並建立跨國製藥企業ERP升級。
美時為加速拓展全球版圖，決定以科技助攻，透過提升ERP資料庫效能及擴充性，強化業務競爭力。然而考量到多年大量主檔與交易紀錄，及營業稅資料移轉正確性等挑戰，且藥業規範嚴謹，確效要求及多面向的資料整理與釐清更加提升專案執行的困難度。
此次專案，伊雲谷團隊透過前期一系列評估，導入自行開發的ECV S/4HANA Data Transfer Tools，為一款可客製化調整的資料轉檔工具，除大幅提前專案時程，並由確效團隊紮實處理多面向的資料，幫助客戶同時完成SAP ERP及ATTP無痛升級。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。