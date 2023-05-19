車王電（1533）集團與美國底特律電動商用車廠Optimal集團，18日在美國簽訂投資及合作框架協議書。身兼車王電、華德動能董事長蔡裕慶表示，雙方將在美國電動校車、商用車的車輛工程設計、三電與控制技術，及智慧製造等多個領域進行深度合作，車王電集團也會進行北美投資設廠規劃，以利進軍全球電動商用車市場。

蔡裕慶指出，此次與美國Optimal集團簽訂框架協議書後，車王電及華德動能將啟動開發設計符合美國IRA法案獎勵標準的大型電動校車、V2G智慧充電等商品及服務，並進行北美投資設廠規劃，目標在未來幾年內，與Optimal共同成為美國電動巴士最主要的供應商。

交通部長王國材，率團參加在美國底特律召開亞太經濟合作（APEC）會議第11屆運輸部長會議，18日參加「實踐APEC運輸部長會議目標，創新、永續及移動」場邊商業論壇，參與見證身兼車王電、華德動能董事長蔡裕慶，與美國底特律電動商用車廠Optimal集團董事長楊嵩林，共同簽訂上述的框架協議書。

王國材14日才帶團參觀Optimal公司，該公司為美國前三大車廠的福特、通用、克萊斯勒的設計開發合作廠商，也是全美第一家開發上市符合本地製造獎勵的低底盤電動校車及電動中巴業者。

車王電旗下華德動能，除深耕台灣電動商用車市場外，更積極拓展電動巴士系統軟硬體外銷。蔡裕慶透露，此次雙方簽訂框架協議書，雙方將在美國電動校車及商用車的車輛工程設 計、三電與控制技術、車隊管理、智能充電系統，及智慧製造等領域進行深度合作，以利進軍全球電動商用車市場。

華德2022年與日本住友商事策略合作，成功進軍日本電動巴士市場，已有多輛車在日本北九州進行運行，此項合作在日本交通業界造成廣大迴響，公司目標在未來三年內，成為日本最主要電動巴士系統供應公司。