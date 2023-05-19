國民黨日前正式宣布徵召新北市長侯友宜參選2024總統，目前形成「三腳督」，而最新民調顯示，侯友宜獲得30％的支持度拿下第一，擊敗副總統賴清德的27％。

國民黨17日正式徵召侯友宜後，《TVBS民調中心》今（19）日公布最新民調結果，侯一舉獲得30％的民眾支持奪冠，接下來分別是賴清德的27％及民眾黨主席柯文哲的23％，不過還有20％的民眾未表達意見。

交叉分析後發現，在20至29歲的年輕選民中，有高達43％支持柯文哲、26％支持侯友宜，雖然民進黨一向獲得年輕人支持，但賴清德在此次民調中僅獲得22％的支持度。

至於教育程度方面，國中以下的民眾較力挺賴清德，支持度達到30％；高中職、專科學歷民眾較支持侯友宜，分別拿到35％、43％支持度；至於大學及研究所以上的民眾，最多人選擇支持柯文哲，獲得超過3成的支持度。

本次調查是《TVBS民意調查中心》採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於112年5月17日至5月18日晚間18：00至22：00，共接觸1588位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為144位，拒訪率為9.1%，最後成功訪問有效樣本1,444位（市話722、手機722），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.6個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。