山東省濟南市以其獨特的文化和自然景觀而聞名，其中兩個必訪之地是「天下第一泉」趵突泉和歷史文化濕地公園華山。近日，由臺港澳媒體組成的採訪團走入山東探究濟南這座泉城的魅力。

趵突泉，是濟南70多座名泉中最著名的一處，也是濟南三大名勝之一。依據文獻記載，乾隆皇帝南巡時因被趵突泉水茶的味醇甘美所驚豔，於是將趵突泉冊封為「天下第一泉」。

趵突公園旅客絡繹不絕。（圖/臺港澳媒體團提供）

而趵突泉位於趵突公園的濼源堂前。幾經變化，形成長方形泉池，北臨濼源堂，西傍觀瀾亭，東架來鶴橋，南有長廊圍合。一走入趵突泉公園，遠遠就能聽到泉水翻騰噴湧聲，走近泉池，會看到湧出水面的三道泉眼，湧水柱猶如玉柱、水花、滾球一般，氣勢磅礡。湖面上水汽繚繞，煙霧薄薄，波光粼粼，形成了一幅絢麗的仙境，讓人讚嘆不已。

趵突泉公園內還散佈著許多其他的名泉，如金線泉、漱玉泉、洗缽泉和杜康泉等三十多個名泉。構成了趵突泉泉群，漫步在公園內，耳聞鳥鳴泉湧，身臨其境地感受泉城的優雅風情，美景不輸江南絲毫半分。

華山歷史文化濕地公園綠茵如畫。（圖/臺港澳媒體團提供）

而後，採訪團一行來到濟南市城東北部的華山歷史文化濕地公園。景區佔地約9375畝，是以華山為核心，運用傳統園林手法，以一園一城、一湖一山、一璟多景的復育理念及「泉城新名勝、國家5A級景區」的標準建設，又融合山、泉、湖、河、城、人、文、娛、景、綠的要素復原歷史名勝華山湖的秀美自然風貌之景。

華山早在春秋時期就有歷史名山的稱譽，古稱「華不注山」，為濟南「齊煙九點」之首。元代書畫大家趙孟頫的代表作《鵲華秋色圖》，就是以華山及鵲山一帶的秋景為描繪景點，展現天高雲舒卷，雁群南飛，林相初變的壯闊景觀。

公園的設計充分運用了傳統園林手法，打造出一個令人愉悅的遊覽環境。除了可以欣賞到華山山脈的壯麗景色，同時還有湖泊、河流等水域景觀相伴，彷彿置身於古代的詩畫中。而周遭的傳統建築、碑刻、文化景館再次的反應了濟南地區悠久的歷史和文化底蘊。