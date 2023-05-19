民進黨立委陳歐珀被爆料服務處、車子都是im.B主嫌曾國緯相關企業集團提供，陳19日再度對此道歉，稱識人不明、交友不慎，但絕對沒有跟詐騙集團掛鉤。對此國民黨立委參選人、議員徐巧芯認為，檢調應針對im.B公司的債權有沒有包含宜蘭土地一事詳查，且還要確認陳歐珀有無牽涉，「這才是最關鍵的問題，可能會構成貪污」。

徐巧芯表示，過去她就曾多次揭露，陳歐珀多次參加曾國緯相關的活動，陳跟該名通緝犯不僅是熟識，更可以藉由目前的資訊判斷曾國緯算是陳的金主。

徐巧芯直言，雖然陳歐珀已經道歉，但相關事實其實尚未釐清，「檢調應該要去查，im.B公司的債有沒有包含『宜蘭的土地』？如果有，陳歐珀有沒有牽涉？這才是最關鍵的問題。」

徐巧芯強調，最近詐騙猖獗，竟然通緝犯、騙集團是政黨立委的金主，「陳歐珀不能只是道歉，應該即刻退選，靜待檢調調查，才算是對大眾負責。」