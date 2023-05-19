今年大陸最熱門的旅遊話題莫過於「臨淄燒烤」，無論是曾造訪臨淄或未曾踏足此地，無論是品嚐過臨淄燒烤或尚未嚐鮮，大家都能談論不休。

臨淄的燒烤現象引發了廣大人們的「難以置信」之疑惑。這個城市多年來一直處於沉寂狀態，但似乎以一頓美味的燒烤就讓它重焕生機，再次躍入人們的視野之中，如同涅槃般重生。

在台灣對大陸五一假期的報導中，「臨淄燒烤」的話題和新聞也引起了廣泛關注。於是，2023年的台港澳媒體山東採訪團親身前往臨淄，探究這道美食能紅遍大街小巷的秘辛。

臨淄燒烤三件套。（圖／臺港澳媒體團提供）

記者團在非假日抵達臨淄，然而，意想不到的是想要一嚐臨淄燒烤這一小吃的美味需要預約。滿街的餐廳皆高朋滿座，記者團目睹著一間約佔地4個籃球場大小的餐廳佈滿一張接一張的小桌子，彷彿能延伸到視野盡頭般的絡繹不絕，可見燒烤已然成為來到臨淄最重要的一環。

山東齊文化研究院副院長馬國慶指出，淄博燒烤的核心在於「靈魂燒烤三件套」，即小餅、烤爐和蘸料，這也是淄博燒烤的獨特之處，其他地區的燒烤店是將肉串完全烤熟，直接端給客人食用。然而，在淄博，情況卻截然不同，他們在燒烤桌上放置了一個小烤爐，服務人員將七八分熟的肉串送到桌上後，讓客人們自行將肉串放在小烤爐上繼續烤熟。這種自助式燒烤，讓顧客們不僅享受到親手烤串的樂趣，還能感受到爐火的熱度和肉串油脂的滋滋冒油的視覺饗宴。

特別的是「小串+小餅+小蔥」又為淄博燒烤「靈魂三件套」的吃法，讓食客吃出了不一樣的煙火氣息。現場的民眾圍坐在小桌子旁，肩並肩、凳並凳，共同凝視著桌上的燒烤盤和美食。左右觀望，上下打量，彼此間投以熱切的目光。周圍饕客皆充滿熱情地專注於享受這份美食，別有一番風味。