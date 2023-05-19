黃明和在個人傳記「做蒼生之大醫」分享自己的人生故事。（秀傳提供／孫英哲彰化傳真）

秀傳醫院慶祝成立50年，今天於秀傳醫療體系亞洲遠距微創手術中心舉辦「深耕五十載．慈善感恩文藝饗宴」，分享該體系總裁黃明和傳記新書「做蒼生之大醫」，闡述曾任3屆立法委員的醫界大老黃明和的生命故事，他回首來時路滿懷感恩，也希望激勵更多人為醫療事業貢獻心力。

秀傳醫療體系同場舉行彰濱秀傳與彰化秀傳通過德國萊因TÜV SQS-Healthcare驗證授證儀式，以及頒贈「彰濱2022感恩獎盃」，向過去一年來的愛心捐贈人和單位致謝，感恩社會各界對秀傳的陪伴、支持與鼓勵，同時也發表該體系總裁黃明和的傳記新書。

醫界大老黃明和曾擔任3屆立法委員，他在自己的傳記「做蒼生之大醫」中強調奉行「偏鄉生命尊嚴、國人健康第一」的利他信念，一路從回鄉開業、設立秀傳醫院，到擔任3屆立法委員，再到創建秀傳醫療體系的歷程，他都不忘初心，秉持同樣理念。

黃明和創建的醫療體系目前從北到南有8家醫院，還有第9家高雄秀傳醫院正在籌建中，他希望讓秀傳成為「最照顧台灣人、最深入社區」的醫療體系。他說自己的生命故事不僅是其個人的打拚，也是秀傳一步一腳印的成長之路，希望可以激勵更多人為醫療事業貢獻自己的心力。

現年83歲黃明和彰化高中畢業後，考進台大醫學院，1971年間回鄉到當時的省立彰化醫院服務，之後再回彰化市開設黃明和外科醫院，他的專長是肝膽腸胃科。

1980年間，他於彰化市中山路一段覓地設立新院區，並以秀傳紀念醫院之名表達對其父親黃秀傳的緬懷，同時也強調以美國梅約醫學中心為標竿發展，而秀傳醫院歷經半世紀努力，已在彰化地區成為可以和彰化基督教醫院相提並論的私人綜合醫院。

黃明和雖貴為醫療體系總裁，但他為人幽默風趣，在醫界大老的名號下，熟悉他的人更喜歡稱他為醫界頑童，他在員工心目中是十分親切的長者。他除了是名醫、立委及大學教授，還是星爸，多元身分讓他涉獵廣泛，行動力十足，也為自己造就精采且不凡的人生。