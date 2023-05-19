台中一名7旬婦指控，丈夫過去長期在大陸工作，不僅多次外遇，還毫無愧意，瞎扯「成龍說得沒錯，外遇是每個男人都會犯的錯」、「男人可以外遇，但女人就是不行」，更經常用言語、行為霸凌她，笑她頭髮稀疏、人老皮皺，甚至把她踢下床，夫妻倆已分居多年，她不願晚年還要再忍受與丈夫相處之痛苦與驚恐，因此向法院訴請離婚，法官判准兩人離婚。

據判決書指出，婦人主張丈夫長期在大陸工作，婚後多次外遇且毫無愧疚之意，更大言不慚地說「成龍說得沒錯，外遇是每個男人都會犯的錯」、「這世界本來就是為男人設計的，男人可以外遇，但女人就是不行」，且丈夫過去還曾因她不肯幫忙抓背，就將她踢下床，導致她的大腿淤青一片。

婦人指控丈夫經常以言語及行為霸凌她，嘲笑她「髮量稀疏」，並稱讚他外遇的女子都有一頭烏黑亮麗的秀髮，也經常取笑她很老、皮膚很皺，讓她感到痛苦、害怕，並決定與丈夫分居，但丈夫還是會向親友指摘她的不是，讓她承受極大心理壓力，情緒持續低落且莫名其妙痛哭。

婦人表示，事後兒子舉家搬至大陸工作，她與丈夫就不曾直接對話聯絡，更未再見面，已如陌生人一般，近日丈夫卻透過兒女表達想搬回同住，她聽聞此節，驚恐萬分，她已74歲，只想平靜安度晚年，不想再忍受與丈夫相處之痛苦與驚恐，因此向法院訴請離婚。

對面妻子的指控，人夫坦承結婚十一年後，曾因婚姻倦怠而有婚外情，事後已反省悔悟並獲得妻子諒解，但是妻子心中仍有陰影，加上生性善妒，看到他與女性朋友、同學、同事多說幾句話，都會認為他再次外遇，至於引用成龍之說，笑妻子頭髮稀疏、人老皮皺，把她踢下床等，則是夫妻間閨房之語，是妻子自卑情緒化，他沒有嘲諷本意。

人夫也稱自己在大陸工作期間，隨時打國際電話關心妻子，亦常常利用假期陪她出遊，退休初期夫妻關係良好，之後搬回老家生活，妻子因婆媳關係緊張，妯娌感情不和，決定搬去與二兒子同住，他則與大兒子同住，分居後他只要打電話都給對方都拒接，手機訊息也遭封鎖，甚至不肯見面，而他身體健康已惡化，離婚將會使他心理崩潰，生命提早結束，因此不願意。

法庭審理時，兒子們出庭證稱，爸媽已分居接近10年，分居後雙方來往非常少，平常不會聯繫，兩人至少5年以上沒有在一起吃過飯，當爸爸想與媽媽聯絡，媽媽都會拒絕溝通，原因是吵架、不高興。

法官認為雙方長期感情不睦，已分居逾10年以上，分居迄今幾無正常往來聯繫，顯已無法互信、互愛、互諒、相互協力以共同保持婚姻生活之圓滿與幸福，客觀上依雙方目前狀況，堪認已達於倘處於同一境況，任何人均將喪失維持婚姻希望之程度，已構成難以維持婚姻之重大事由，因此判准兩人離婚，可上訴。