中央氣象局今天早上表示，受鋒面影響，易有短延時強降雨，發布桃園、新竹等4縣市豪雨特報，並針對桃園市、新竹縣發布大雷雨即時訊息。

根據經濟部水利署統計，18日上午7時到今天上午7時，各主要水庫預估總降雨效益為615萬噸水量，並以中部水庫進帳最多約380萬噸；其中，日月潭（含霧社）水庫預估入流量將達210萬噸。

至於北部的新山水庫、翡翠水庫、石門水庫、鳶山堰、寶山寶二水庫降雨效益合計為230萬噸，石門水庫、寶山寶二水庫預估分別挹注90、40萬噸。經濟部水利署發言人王藝峰表示，昨天晚間到今天早上的雨量主要挹注新竹、雙北地區水庫，尤其新竹雨量特別多。

南部水情備受關注，聯合運用的曾文、烏山頭水庫目前預估進帳5萬噸，挹注有限。王藝峰指出，依照氣象局預測，鋒面逐漸南移，南部水庫的挹注要視今天下午或明天的降雨情形。

根據水利署網站水庫即時資訊，北部主要水庫石門水庫蓄水率為33.46%、翡翠水庫53.71%、寶二水庫67.92%；中部水庫如鯉魚潭水庫39.14%、德基水庫48.34%、日月潭水庫66.7%。

南部水庫水情相對嚴峻，目前曾文水庫蓄水率6.61%、烏山頭水庫45.36%、仁義潭水庫19.26%、南化水庫17.64%。

水情燈號方面，目前台南市、高雄市為「減量供水」橙燈；新竹縣市、台中市及彰化縣北部地區、嘉義縣市為「減壓供水」黃燈；苗栗縣為「水情提醒」綠燈；其餘縣市為「水情正常」藍燈。