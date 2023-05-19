齊國故都臨淄，作為春秋戰國時期動亂而文史豐富的年代的代表之一，吸引著眾多人前往感受其魅力。日前，由臺港澳媒體組成的採訪團一行前往山東感受黃河孕育下包容萬千的齊文化魅力。

在歷史上的春秋戰國時期，是一個動亂不安的時代，然而，這也是一個充滿文史豐富和人才輩出的時代。特別是齊國這個擁有三千年悠久歷史的名城──臨淄，在這八百年的時間裡，培育出了諸如姜太公、齊桓公、管仲、晏嬰、司馬穰苴、齊威王以及孫臏、田單等許多影響歷史發展的偉人，他們的傳奇故事吸引著無數人前來臨淄感受齊文化的魅力！而2023臺港澳媒體採訪團一行走入山東，感受在黃河孕育包容下文化底蘊深厚的的齊文化。

位於臨淄的齊文化博物館是一座綜合性博物館，集文物收藏、展陳、保護、研究、教育和休閒功能於一體。作為大陸國家一級博物館，這裡擁有三萬餘件珍貴文物，其中上展的文物高達4100餘件，主要展示齊地特色的文物和非物質文化遺產，並進行風土人情的研究和保護。博物館的基本陳列展廳按照齊國故都八百年的興衰變遷為主題，分為八個部分，涵蓋了先齊文明、西周之齊、春秋齊國、戰國之齊、秦漢齊風、稷下學宮、餘韻傳承等範疇。

展廳中的「犧尊」是其中的鎮館之寶，也是國家一級文物。作為春秋時期齊國的獨有特產，犧尊以華美的外觀和獨特的鑄造方式與鑲嵌工藝而聞名。其金、銀絲鑲嵌的幾何雲紋令人驚歎古人擁有高超的手工技藝。

而館內另人印象深刻的文物還有做工精細的青銅器，器型宏偉，充分顯示了當時鍛造工藝的卓越水準。古代齊國人民的智慧和技藝透過這些古老而華麗的器物向我們傳達，它們不僅是物質文明的結晶，更是人類文明發展的重要見證。

中國足球博物館蹴鞠表演。（圖／臺港澳採訪團提供）

除了齊文化博物館，採訪團一行還來到了臨淄附近的中國足球博物館。該博物館坐落在齊文化博物館太公湖畔，佔地1.18萬平方米。這座博物館集參觀遊覽、休閒娛樂、歷史文化研究和產品開發等多功能於一體，蹴鞠作為現代足球的起源，在古代中國享有極高的地位。它在漢代獲得了巨大的發展，在唐宋時期達到了巔峰，從元明時期開始逐漸衰落，清代則主要在民間流行。在臨淄地區，這項運動仍然保留著一定的傳統。而中國足球博物館正為遊客提供了一個全面了解蹴鞠文化和足球歷史的場所。