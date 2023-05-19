藝人謝忻走出不倫戀後，再度重啟演藝事業，不時會透過社群網站分享日常的她，近來在instagram上傳一段影片，接著無奈表示：「為什麼我每天都在道歉」，背後原因曝光後，讓大批網友啼笑皆非。

謝忻在instagram曬出一段影片，只見她慵懶的躺在床上，影片上頭打上「再度道歉」4個字，讓網友相當好奇發生何事？她也娓娓道出事件始末，指出原本早上9點要去健身房運動，但是因為前一天跑貓空太累了，導致不僅全身無法動彈，而且還爬不起來，只得放教練鴿子，雖然公開向對方誠摯道歉，但也無奈表示：「為什麼我每天都在道歉」。

謝忻為放鳥教練向對方誠摯道歉。（圖／xiexin1127 IG）

謝忻日前無端捲入小甜甜的虐狗風波，加上被指出把狗「養死」，讓謝忻撂重話不想再有交集，更指出沒必要重修舊好，甚至刪光跟小甜甜有關的群組，似乎狠下心要跟昔日閨密切割乾淨，對於昔日姊妹情疑似回不去，她也淡然看待這一切，強調只希望小甜甜把自己照顧好，自己還有記得對方的好，這樣就已經足夠了。

至於陳沂被指PO出與謝忻對話引發軒然大波，她強調有經過思考過才發，而且事先得到謝忻同意，接著強調：「因為我覺得她精神有問題，所以這兩天大家一直問我這件事，我都壓著不說，即使今天發文也都手下留情」，但也指出小甜甜「不能因為自己生病，去說謊害到其他無辜的人」。