員警手寫的交通違規罰單，常出現字跡潦草、內容錯誤，甚至有民眾收到「超速1000公里」、「開車未繫安全帽」等荒謬烏龍罰單，台中市議員李天生表示，為減少錯誤，要求加速推動「電子罰單」，提升執法品質。警察局長李文章回應，有在推動。

李天生指出，員警現場攔查交通違規後，以行動電腦查詢違規人相關資料後，再以手寫方式將相關資訊填寫於罰單上，一張罰單約要花上5至10分鐘，由於時間匆忙、場所吵雜、民眾不耐等候等因素，經常出現誤植情形，再加上員警在路旁站立，採人工填寫方式填寫罰單，容易造成字跡潦草不清，造成民眾事後申訴更正的困擾。

李天生秀出烏龍罰單的圖片，出現烏龍罰單的狀況有，車號、車種錯誤；違規項目與事實不符；重複舉發；罰則認定錯誤等狀況，因此要求加速推動電子罰單，減少錯誤發生。

李天生說明，依警方統計，去年度台中市交通違規舉發件數197萬2518件，其中員警錯誤舉發件數為245件，占總舉發0.01％、民眾申訴成功撤單880件，占總舉發0.04％。

警察局長李文章說明，警察局自2020年起，推行電子製單，目前攜帶式印表機數量為499台，本年度購置120台，至於開單錯誤的員警，將給予申誡處分，希望減少錯誤。李天生說，要求增加採購攜帶式印表機，達到全面電子製單的目標。

警察局表示，自2020年起警察局將電子舉發製單列為交通執法重點政策之一，預計明年起警察局所屬各單位可全面實行電子舉發製單。