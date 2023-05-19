時任大安文山議員參選人楊植斗日前到NCC前潑綠漆抗議，遭到警方依涉犯刑法毀損罪及違反廢棄物清理法移送北檢偵辦，台北地檢署19日不起訴楊植斗。對此楊回應，當時因為媒體人周玉蔻一再抹黑藍營參選人，NCC卻將處罰時間推遲至選後，因此自己只好潑漆展現言論自由，喚起社會關注。楊植斗表示NCC每次提告都敗訴，濫用司法資源，這些委員們應該從他們的薪水裡把訴訟費給扣除，不要再花老百姓的錢來濫訴。

楊植斗去年9月因不滿周玉蔻於台北市長選戰中，不停搬弄蔣萬安父親蔣孝嚴的緋聞風波，加上NCC就周女先前抹黑前立委顏寬恆家族僅輕罰40萬元，9月29日上午，楊手持兩桶綠色油漆朝NCC大門潑灑。警方在獲報後也將楊植斗逮捕，依刑法毀損罪及違反廢棄物清理法移送北檢偵辦。不過台北地檢署認為，油漆可輕易清除不減損大門效用，毀損罪嫌不足，19日不起訴楊植斗。

針對不起訴處分一事，楊植斗表示，NCC違法關閉中天電視台，而針對周玉蔻於選舉期間於節目上造謠卻睜一隻眼閉一隻眼，只能憤而潑漆，希望喚起各界關注，也好在司法還自己一個公道，選民也在2022年地方大選用選票下架民進黨。

楊植斗說，周玉蔻一再抹黑藍營候選人，NCC卻將處罰時間推遲至選後，就算開記者會抗議，NCC也無動於衷。楊植斗曾向檢察官面告，聲稱NCC不作為，自己只好潑漆展現言論自由，喚起社會關注。楊植斗說，NCC每次提告都敗訴，濫用司法資源，這些委員們應該從他們的薪水裡把訴訟費給扣除，不要再花老百姓的錢來濫訴。