國道1號北上125公里苗栗縣頭屋交流道附近路段發生11部車輛輾壓散落車道上螺絲釘爆胎事。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

國道1號北上125公里苗栗縣頭屋交流道附近路段發生11部車輛輾壓散落車道上螺絲釘爆胎事。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

國道1號北上125公里苗栗縣頭屋交流道附近，19日上午10點多連續發生11部車輛因輾壓散落車道上的螺絲釘，當場造成爆胎事故，國道警察第2大隊造橋分隊獲報到場處理警戒，幸好未造成更嚴重追撞事故以及人員受傷。國道警察正全力清查散落螺絲釘車輛，以追究相關責任。

19日上午10點多，有不明車輛在行經國道1號北向125公里處時，不知何故自車上散落多顆螺絲釘，結果隨後駛來的多輛汽車輾壓螺絲釘後發生爆胎，暫停在外側路肩，前後共有11部汽車受害，國道警察第2大隊造橋分隊獲報派遣巡邏車前往處理警戒安全，幸好未造成人員受傷。

警方經勘察現場後初步研判，現場未發現肇事車輛，疑為不明車輛掉落螺絲釘於車道，警方隨調閱該路段沿途高公局CCTV及遠通Etag影像，積極追查肇事車輛到案。

國道第2大隊呼籲用路人，裝載貨物勿超高、超寬、超長及超載，裝置容易滲漏、飛散、氣味惡臭之貨物，能防止其發洩者，應嚴密封固，裝置適當，載運人客、貨物必須穩妥，車門、車廂應能關閉良好，物品應捆紮牢固，堆放平穩，不得突出車身兩側，高速公路裝載貨物掉落致肇事將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定，處駕駛人新臺幣3000以上18000元以下罰鍰。