高雄47歲邱姓男子前天酒後騎車遭查獲，雖未超標，仍因規定開單、扣車。邱男因酒駕遭罰，返家後心情低落，在家喝4瓶啤酒解悶，卻忘記當時罰單要繳多少錢，昨清晨騎母親的機車回派出所，找當初查獲他酒駕的員警詢問，因滿身酒味遭員警發現，酒測值0.62超標，當場依公共危險罪逮捕送辦，也令員警驚呼「怎麼又是你！」。

邱男17日凌晨騎車在外，遭到新興分局前金分駐所員警盤查，並查獲酒駕，酒測值0.22，未超過公共危險罪0.25標準，但仍遭員警依規定開單、並將機車移置派出所保管。

當邱男返家後，因為酒駕被罰心情低落，在家裡喝4瓶啤酒解悶，但由於喝醉忘記員警當初提醒罰單繳款的金額，18日清晨5時許，又騎著母親的機車前往前金分駐所詢問罰單金額。

當時邱男到派出所前，還逆向騎上人行道，並停在派出所門口前，派出所員警見狀，上前詢問關心，邱男表示想找查獲他酒駕的員警，問問罰單要繳多少錢，當事員警出來向邱男說明時，聞到他身上散發酒味，並得知他騎車前來，不免驚呼「怎麼又是你酒駕！」，隨後準備進行酒測。

邱男自知大難臨頭，向員警求饒，表示自己打零工維生，能否不要酒測，擔心影響生計，員警不予理會，後續酒測值為0.62，依公共危險罪現行犯逮捕，訊後移送高雄地檢署偵辦。

此外，警方指出，邱男除了逮捕之外，同時也因涉嫌無照駕駛、違反行駛人行道等違規，將依法舉發開單。

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