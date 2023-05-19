明台高中19日舉辦75周年校慶，前立法院長王金平（左3）到場祝賀，更表示對於學校辦學成功給予最大肯定。（潘虹恩攝）

台中市霧峰區明台高中揮別疫情，19日盛大舉辦75周年校慶，各班學生輪流獻上表演祝福。（潘虹恩攝）

台中市霧峰區明台高中揮別疫情，19日盛大舉辦75周年校慶，現場擺出各式園遊攤位，相當熱鬧。（潘虹恩攝）

明台高中戰鼓隊由學生自學戰鼓、勤奮練習，去年底參加全國各級學校民俗體育競賽榮獲第2名佳績。（明台高中戰鼓隊提供／潘虹恩台中傳真）

睽違3年，台中市霧峰區明台高中揮別疫情，19日盛大舉辦75周年校慶，各班學生輪流獻上表演祝福，並擺出各式園遊攤位，相當熱鬧，其中，明台高中戰鼓隊由學生自學戰鼓、勤奮練習，去年底參加全國競賽榮獲第2名佳績，今日作為校慶開場表演，為校慶揭開序幕。

明台高中校長潘佩苓說，明台高中戰鼓隊是歷史傳承的隊伍，以社團方式經營，雖然參加的學生過去有接觸過相關技藝，但都不是專業的，平常都是利用社團時間練習；舞龍舞獅和戰鼓都是台灣民俗藝術，很多集會都需要戰鼓作加持、提升士氣，這是很好的文化傳承與發揚，今天校慶也請戰鼓隊擔任先鋒開場，為大家鼓鼓勵。

戰鼓隊成員王詩媗與陳苡恩表示，目前戰鼓隊雖沒有指導老師，但大家都很團結自律，先自己練習後，大家會一起練並拍起來，從影片慢慢修正；他們高一時有興趣而加入，每天都要跑操場、曬太陽，練習3、4節課，練到手都長繭，相當辛苦，但去年底參加全國各級學校民俗體育競賽獲全國第2名，很開心，覺得辛苦都是值得的。

明台高中董事長林承峯表示，過去3年明台高中學生都有籌畫校慶，無奈每逢5月都正值疫情高峰而取消，今天是睽違3年重新舉辦校慶，適逢75周年，意義非凡，各科各班都發揮專業一同慶賀，也緬懷先人辦校的心情，發揮萊園一家、相互扶持的精神。

明台高中校慶包括前立法院長王金平、前立委顏寬恒、市議員林碧秀等人到場共襄盛舉；王金平表示，明台高中繼承了林獻堂先生追求民主、追求各種機能專業的精神，每個科系都能實質的讓年輕人學習、培養專業能力並到社會各階層服務，為人生創造新的面向，明台高中是所小而精、小而美的學校，對於學校辦學成功給予最大肯定，希望未來能造就更多有為的年輕人。