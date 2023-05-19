副總統賴清德、經濟部長王美花及水利署長賴建信19日到新竹縣視察寶二水庫水情，新竹縣市首長楊文科、高虹安也趁機向賴清德拜託，加速解決用電、自來水延管以及海淡廠、再生水等工程，並承諾絕對會攜手中央、配合政府。

楊文科表示，已經5年沒有颱風帶水進來，幸虧備援水管在前年完成，保障新竹地區用水，目前支援竹科園區的石門水庫至新竹聯通管工程計畫也正在進程中，南寮海水淡化廠確定永久使用以及再生水的提供，感謝中央協助。

但楊文科話鋒一轉，向賴清德大吐苦水，表示現在普遍性的常常停電，電力供給是個大問題，應該要好好解決，尤其園區產業的訂單因此受到影響，問題也慢慢浮現。此外，新竹縣自來水普及率雖達90％以上，但仍不夠好，縣府每年跟水利署爭取自來水延管補助計畫，卻僅分到1.47％，實在太少，懇請考慮地方特性，像是寶山、峨眉靠近水庫，竟缺乏自來水，請中央提高補助。

高虹安也強調，台灣科技產業具有全球重要關鍵性地位，若園區水電一旦出問題，影響全民經濟，她也拜託水利署長加速石門水庫進新竹市區工程，完成這塊才能為新竹市區水源做最好支援。

高虹安指出，未來2奈米開始生產後，每日耗水量將達9.5~9.8萬噸，目前新竹每天耗水55萬噸，需要中央支持因應未來挑戰，其中海水淡化廠以及再生水工程，都非常需要中央大力協助，每個人都是局內人。