擁有美滿家庭的主播巫嘉芬兼顧家庭與事業，十分重視孩子在理想環境成長茁壯，推薦林口「原昕吾為」3-4房推案，預計於2024年底完工，在機能、學區及生活機能間臻至完善。尤其鄰近心語仁愛幼稚園、頭湖國小、AAIA美國學校、林口國中及林口高中，可一條龍完成12年國教，磁吸重視書香願景新婚夫妻的目光。

主播巫嘉芬說明自己要兼顧家庭與事業，十分重視孩子在理想環境成長茁壯，推薦林口「原昕吾為」3-4房推案，在機能、學區及生活機能間臻至完善。(圖:中時新聞網提供)

「林口不僅是人口成長最多的城市，也是新北最年輕的行政區，而且艾斯摩爾進駐投資的 工一工業區也在林口帶動周邊區域繁榮，創造就業機會。」巫嘉芬說。林口經濟由年輕人支撐，東森國際、三井不動產與三立影城斥資240億元打造，其中影視園區可創造15,000個工作機會，吸引首購族定居目光，原昕建設以精準的獵地眼光，推出第3大作「原昕吾為」。

巫嘉芬表示，自己作為主婦時常需要開伙，偶爾面臨食材缺乏的狀況，出門能感受一層4拚的單純與舒適，配有兩部電梯讓行動飛馳快速，從「原昕吾為」出發只要步行7分鐘便到達家樂福完成採買。另外，車程4分鐘抵達三井OUTLET，加上周遭商城、戲院與餐廳繁華迤邐，串聯生活百態櫥窗，機能堪稱完美無缺。

「原昕吾為」近倚林口交流道，只要一個紅綠燈就到文化北路，開車只需要10分鐘上林口第二交流道。她表示，自己工作需要東奔西走，時常北上南下從事廣播錄音，上節目、錄影十分頻繁，「原昕吾為」在交通方面的規劃讓人心馳神往，更不用說開車6分鐘抵達A9捷運站，前往國門也輕鬆便捷，滿足各種職業人士。

附近的心語仁愛幼稚園、頭湖國小、AAIA美國學校、林口國中與林口高中，主打充沛雙語教育資源，英文補習班毗鄰門口民權路，讓孩子贏在起跑點；此外，第二運動公園、力行公園、翰林公園、扶輪公園、林口社區公園和富貴公園等綠意充足。她強調，光是林口運動公園就有6.6公頃，相當適合帶小孩來「放電」。

「原昕吾為」鄰近心語仁愛幼稚園、頭湖國小、AAIA美國學校、林口國中與林口高中，主打充沛雙語教育資源，英文補習班毗鄰門口民權路，讓孩子贏在起跑點。(圖:中時新聞網提供)

「原昕吾為」公設比僅有31.9%，規劃3-4房，戶戶邊間，採光舒適。巫嘉芬表示，住宅感受讓她相當心動，除了配有5年防水保固、力霸氣密隔音窗、CLAEAN UP日本頂級廚具與日本皇家御用品牌 INAX設施外，她更看重街道環境與居住空間。室內空間寬敞，不用擔憂孩子的東西零散繁多，且居住環境比台北更舒適，生活機能又與台北並駕齊驅，符合年輕族群就近就業與孩童學區需求，親民的價格更是最終決勝關鍵。她認為，「原昕吾為」不只怡人更宜居，歡迎親朋好友前來賞屋。

「原昕吾為」公設比僅有31.9%，規劃3-4房，戶戶邊間，採光舒適。(圖:中時新聞網提供)

接待中心：林口區文化三路一段、仁愛路二段口

貴賓專線：02-2608-9000