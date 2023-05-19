苗栗縣政府與廣達基金會推游於藝學生成果展，19日開幕。（謝明俊攝）

苗栗縣政府與廣達基金會推游於藝學生成果展，19日開幕，苗栗縣副縣長鄧桂菊致詞感謝廣達基金會推動美學教育。（謝明俊攝）

苗栗縣政府與廣達基金會推游於藝學生成果展，19日開幕。（謝明俊攝）

苗栗縣政府與廣達基金會推游於藝學生成果展，19日開幕。（謝明俊攝）

苗栗縣政府與廣達基金會推游於藝學生成果展，19日開幕。（謝明俊攝）

苗栗縣政府與廣達基金會多年前開始合作推動校園藝術及美感教育，豐富縣內學子美學素養並覺察美感議題，目前共有同盟學校12所加入，19日上午在苗北藝文中心地下一樓藝廊推出今年「廣達《游於藝》－擁抱梵谷．探索生命的調色盤」學生作品成果展，苗栗縣副縣長鄧桂菊在開幕儀式上特別感謝廣達基金會對學子的美學培養，期望能持續延續這項使命。

今年的成果展計有苗栗同盟12所學校共同參與，各校以跨領域教學模式，提升學童藝術的感知力、賞析力與思辨力，展覽作品內容豐富、題材多元，類型包含平面、立體及集體創作，每幅作品都可看出學生豐富的創造力與奔放的想像力，此外，每幅作品皆有導覽QR Code，可藉由行動載具了解創作者的創作理念及作品介紹。

成果展開幕式19日上午在苗北藝文中心B1藝廊舉行，苗栗縣副縣長鄧桂菊致詞時感謝這十餘年來，廣達文教基金會為苗栗縣提供的豐沛藝術資源，廣達《游於藝》計畫，不僅能夠激發學生創意發想與反思美感與生活的關係，更能強化學生主動思考的能力，以行動博物館的模式進入校園，搭起美術館與校園的橋樑，配合「導覽小尖兵培訓」，讓學生透過跨域學習與口語表達訓練，增加藝術欣賞與溝通互動的美感素養體驗，期待藉由世界名畫的展出，能逐步引領學生開闊視野，撒播藝術的種子。

教育處長葉芯慧特別鼓勵縣內學校申辦廣達《游於藝》計畫，讓美感課程與生活經驗相連結，感謝今年苗栗12所同盟學校結合素養導向的精神與實踐，設計創意多元的跨領域美感課程，傳達以生活為核心的美感體驗，開啟學生對美的感受，以及對生活的品味。