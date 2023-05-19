梅雨鋒面再度來襲，全台再度被雨彈轟炸，鋒面一波波來襲，長時間降雨帶來濕氣雖然令人困擾，但也是居家檢查漏水好時機。信義居家提醒，一般家中屋頂及頂樓天花板、內外牆和地面牆角、窗戶與窗框等是最常發生漏水的三大區域，民眾不妨趁著雨季時著手檢查，確保家中各處防水層完好無損，如果發現有破損或老化的地方，應立即進行修復更換；若已發生漏水狀況、可先初步掌握原因、盡快請專業廠商評估修繕，避免漏水問題越來越嚴重。

信義居家表示梅雨季時才出現的多屬於結構性漏水，指防水施作不善和房屋老化損壞，建築物如果有損壞或老化現象、出現縫隙，此時雨水就容易因毛細現象而從建材中細微的孔洞滲漏進室內。

一般家中最常發生的三大漏水點，分別是屋頂及頂樓天花板、內外牆和地面牆角、窗戶與窗框。首先屋頂及頂樓部分，留意屋頂上的瓦片或防水層此類外層屏障是否出現破損或老化、頂樓是否出現持續積水；一般頂樓天花板滲水多為屋頂排水坡度設計不良、房屋頂板或頂樓地板裂開、種植植物破壞防水層等原因造成。

而屋內則須留意內外牆和地面牆角，可觀察室內牆面水泥漆膜是否出現分解、脫落、起泡、壁癌等顏色明顯落差，因屋內牆壁的漏水可能是外牆防水層受損或裂縫導致，若水泥漆膜出現前述狀況，表示牆面已受侵蝕。此外，若是靠近浴室、陽台等區域的地面牆角出現潮濕滲水狀況，則可能是因為防水層未做好，造成積水滲透牆面。

此外，室內窗戶與窗框也是漏水好發區域之一，信義居家表示，家中若出現窗邊牆壁滲水或是窗框周邊發生潮濕，可能是因為窗戶設計不佳、老舊、地震造成變形或矽利康防水不夠造成密封性不佳，引發窗框接縫處漏水；而窗邊牆壁的防水漆或防水層不佳，或是安裝時填縫不夠嚴密，也會造成窗邊牆壁滲水情況。梅雨季時可同時檢查家中鋁窗戶下的外牆窗台，是否有設置洩水坡並記錄漏水源後，可請專業廠商評估，透過確實填縫窗框、添加密封膠條或更換窗戶改善漏水的狀況。

信義居家建議民眾可趁著梅雨季時，把握機會密切關注居家的環境變化、留意是否有漏水的跡象發生並及早採取措施解決。因漏水可能對房屋結構造成影響，建議尋求專業廠商或信義居家此類專業的服務平台，針對房屋漏水問題提供整體性建議與作法，並且簽訂合作契約、約定各項合作內容與付款方式以保障雙方權益。