周荀有南半球女王稱號，常在網路社群秀出姣好身材（Up直播提供）

有南半球女王稱號的人氣實況主周荀（Denka），近期因發文表示不介意別人盯著胸部看一事引發熱議，前日登上Up直播的辛辣節目《藝外爆紅》直球對決網友，主持人張立東開場就祭出粉絲福利，展現南半球女王的性感變裝照，隨後自爆曾偷塞養樂多罐在內褲裡讓線上粉絲們嗨爆，個性直率的她最後也直接與張立東大戰星座議題並開嗆：「我就討厭你們啊！」逼的張立東只能大吐曾因為星座糟分手的心酸史。

人氣實況主周荀因傲人的上圍，屢屢成為熱門焦點，近幾年經營個人Youtube頻道和遊戲實況擄獲了大批粉絲，前日上節目，讓撩妹天王張立東興奮不已，一開始就拿出性感Cosplay照讓粉絲大吃冰淇淋，聊到過往Cospaly過程時，周荀更突然自爆說到：「曾偷塞養樂多罐在內褲裡！」讓所有人大吃一驚，隨後才解釋，其實當時因為展場會有人刻意偷拍裙底風光，為了讓偷拍者吃閉門羹，所以才故意在那邊偷塞養樂多罐，讓對方誤以為自己是偽娘。

節目第二段則大談了情感狀況，個性率真的她直言自己挑選另一半並不會看外表，聊的來才最重要，歷任交往對象從60公斤到120公斤都有，讓張立東笑喊周荀很不挑食，年紀方面周荀也笑稱，17歲到77歲是我的狩獵範圍。接下來也接受節目組考驗性感三連拍，身為南半球女王的她直接展現滿滿誠意大秀性感好身材，更脫口說出：「你們不就是要看奶嗎？」令張立東冷汗直流。

身為處女座頭號黑粉的周荀，在節目尾聲也直接開戰處女座代表張立東，開嗆：「我就是很討厭你們啊！」並點出姐妹過往曾遭遇到處女座背叛和冷落及瘋狂碎碎念等特質，逼的張立東表示曾因為要追某個女生，對方也是討厭處女座所以只好欺騙對方自己是獅子座，甚至刻意挑選8月份過假生日，雖然後續有順利在一起，但某次看病時還是因為健保卡的關係被發現了，最後也因此而分手，讓他難過好一陣子。《藝外爆紅》下集來賓邀請到了知名Youtuber谷阿莫。