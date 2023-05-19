越南籍女大生日前在食品加工廠實習，頭部遭壓傷送醫不治。新北勞檢處說，初判雇主疑未提供必要安全設備與措施，涉職安法刑事責任，調查後如果屬實，會將雇主函送檢方偵辦。

警消16日晚間6時許獲報，新北產業園區內某食品加工廠發生工安意外，就讀黎明技術學院的21歲越南籍女學生實習時，在推高層架推車時滑倒，頭部被推車壓傷，當場失去生命跡象，送醫不治。

新北勞檢處表示，昨天上午派員實施檢查後，已要求停止4樓生產區作業，未來在復工計畫未經勞檢處核備前，不得再讓人員在現場作業。

新北勞檢處表示，因事發當時女大生是在食品公司工讀，應認定為受僱勞工，公司在工作時應提供必要安全防護設備，否則依職業安全衛生法可處3萬元到30萬元罰鍰。

新北勞檢處說，初步判斷雇主疑未提供足夠安全衛生設備及措施，導致女大生死亡，涉嫌構成職安法刑事責任。待勞檢處調查報告出爐後，會視調查結果決定是否依職安法將雇主函送地檢署偵辦；一般來說，調查時間約1個半月。（編輯：張銘坤）1120519