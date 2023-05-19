台北市日前公布112學年國小額滿學校高達43所，其中25所已超過容納學生人數，需要辦理優先入學資格審查。顯示現代父母為了讓小孩贏在起跑點上，對孩子的學習教育更為重視，因此精心挑選評價好、有特色的學校入學。

永慶房產集團根據實價登錄資料，統計台北市25所需辦理入學審查的額滿國小周邊房市，其中房價最高的前十名，大安區有4所國小入列，堪稱一級戰區，而「新生國小」、「金華國小」、「敦化國小」周遭住宅單價均已突破百萬大關。

其中「新生國小」，房仲業者認為，為台北市最搶手的25所小學中，周遭住宅行情平均單價最高，每坪平均高達114.6萬元，位居第一。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，「新生國小」以雙語教學打響名號，年年額滿，加上面對大安森林公園，挾學區、公園雙題材效應，學校周邊房價每坪要價破百萬元，不過為了拿到明星學區的入場券，「現代孟母」仍是趨之若騖。

在前十名中，「長安國小」以近一年共345件的房市交易量為最多。

陳金萍說明，「長安國小」積極轉型為雙語實驗課程學校，除英語課之外，部分課程也開始採用全英授課，吸引不少重視「英語力與國際素養」家長的目光，加上鄰近「大同高中國中部」，挾著完全中學可以直升的優勢，深受家長青睞，讓周邊房市交易最夯。此外，陳金萍指出，「長安國小」周邊住宅均價約73.7萬元，房價相對親民，對於有預算考量的家長，想購買優質的「學區宅」來設籍，這裡是個不錯的選擇。

若觀察前十名高價學區所坐落的行政區，大安區有4所小學入列為最多。

陳金萍表示，在升學競爭激烈的台北市，有不少家長認為如果能一路就讀明星國小、國中，打下扎實的基礎，未來將有較高的機率考取前幾志願的明星高中，而爭相搶進設籍卡位。

以「新生國小」、「金華國小」學區來說，未來可望就讀同屬明星學校的「金華國中」。而「幸安國小」則是鄰近「師大附中國中部」，皆具備「雙學區宅」的優勢，讓周邊住宅成為炙手可熱的購屋標的！

陳金萍說明，熱門「學區宅」不只購屋需求穩定，房價保值、抗跌跟轉手性也都比較好，因此，除了有設籍需求的家長外，也會吸引到不少置產民眾。但在購買「學區宅」仍有需留意之處。

陳金萍提醒，學區的劃分並非單純以距離作為標準，而是會依照學校發展、各校容量、通學安全、班級人口等因素進行調整。不少狀況是一路之隔就劃分到另一學區，因此，家長在購屋前，可以先到台北教育局網站上搜尋「學區一覽表」查詢學區，才能確保購買的「學區宅」位於期待的學區之內。