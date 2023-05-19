全國不動產今天指出，該社區11樓戶別，近期出現轉手交易，觀察實價揭露資訊，前屋主持有9年多增值690萬元，拆算車位每坪單價來到39萬元，創下該社區最高價紀錄。

另外，去年底7樓戶轉手也增值530萬元，拆算車位每坪單價來到36.7萬元，也創該社區次高價紀錄，且7樓戶已歷經3次轉手，通通皆有上百萬元獲利，全棟社區近年更從未賠售過，可說是七堵最強社區。

全國不動產企劃研究室經理喻永豪表示，觀察實價登錄資訊，「松鼎苑」11樓戶持有9年多獲利690萬元，且創下逼近4字頭的社區最高單價，表現最為搶眼。

喻永豪表示，至於7樓戶，共歷經3次轉手，總價從102年的1,285萬元，在同年以1,409萬元、增值124萬元轉手後，3個月後又迅速加價151萬元以1,560萬元售出，而最新一筆交易則是在去年12月揭露，8年多來一口氣再漲了530萬元，最新總價來到2,090萬元，車位以每個120萬元拆算，每坪單價更從2字頭直接跳到36.7萬元，也創「松鼎苑」次高價紀錄。

觀察近年「松鼎苑」實價登錄交易，喻永豪指出，15樓戶更從102年的1,091萬，在去年7月以2,000萬元成交，前屋主持有8年多大賺909萬元出場，每坪單價來到35萬元；而110年11月4樓戶轉手也增值580萬元，獲利頗豐。

全國不動產基隆開元加盟店店長林明潭分析，「松鼎苑」基地位置極佳，鄰近七堵車站、傳統市場，是七堵最指標的豪宅社區之一，樓高15樓，共168戶，規劃38~63坪，預售時每坪18~20萬元，102年完工時價格來到每坪22~23萬元，10年來房價逐步上揚且未跌價過，現在已站上3字頭，此次11樓戶更來到逼近4字頭水準，創下「松鼎苑」最高單價紀錄。

林明潭指出，七堵生活圈房市向來以自住客撐盤，釋出不多，尤其電梯大樓產品非常稀有，整個七堵規劃不到20棟、完全供不應求，因此房價一直以來易漲難跌，目前七堵中古電梯大樓每坪25~28萬元。

至於公寓單價則在15~18萬元之間。而「松鼎苑」是七堵指標豪宅，行情已站穩3字頭，加上市場看好捷運等建設利多未來性，此次創下39萬元新天花板價格不算意外。