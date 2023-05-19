內政部審議通過「左營高鐵科技之心」都市計畫案，未來將引入北高雄三鐵共構站區全新商業機能，對此，力推高鐵南延高雄車站的國民黨高市議員黃紹庭將北高雄比喻成高雄市長陳其邁心中的「資優生」投入所有資源，而南高雄則是「苦孩子」，高市府先前稱要打造「表參道」繁榮高雄車站，根本就是騙局一場，未來南高雄整體發展將受嚴重衝擊，批陳其邁根本只是「北高雄市長」。

黃紹庭指出，內政部審議通過「左營高鐵科技之心」都市計畫案，可以預見，集中在南高雄的商辦也將北遷，興建中的「高雄車站」也將成為全國最大的「車站蚊子館」，台鐵明年招商勢必乏人問津，高市府所謂的打造「表參道」繁榮高雄車站，不僅是畫大餅，根本就是騙局一場。

黃紹庭表示，陳其邁當選市長後，始終心心念念北高雄，因為北高雄就像資優生一樣，有高鐵又有台積電，不斷有好成績，讓陳其邁很有面子，於是就把所有心力、資源、政策都給了北高雄。反觀，南高雄就像個苦孩子，原本有機會能有高鐵、吸引IC設計產業進駐，但始終等不到陳其邁的關愛眼神，連南高雄最後商辦集中的優勢也被拿走。

黃紹庭認為，作為在地議員深知地方的變化與需求，所以他全力推動高鐵進到高雄市區，並希望引進IC設計產業到亞灣區，可惜迄今仍未能受到高市府重視。城市發展不只是要讓最發達的地方更發達，作為高雄市長應該思考如何讓城市從「單核心」走向「雙核心」，讓區域平衡發展，大家都有飯吃。呼籲陳其邁不要只做北高雄人的市長。