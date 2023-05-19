縣府邀請禹物再製所共同打造苗栗特色館美學角落。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府文觀局全力活化面積廣達2公頃的苗栗特色館，與縣農會及公館鄉農會共同重新整修特色館各空間，並釋放空間招募店家，打造農創、陶藝平台。今年為凸顯陶意向，縣府邀請藝術家戴禹財為園區量身打造3座街道家具，希望提升園區友善度、提供良善休憩點。

「禹物再製所」是由戴禹財與蔡佩莉夫妻2人為主的工作室，20年前開始漂流木的創作，多年來發展而成多元取材、舊物改造的創作之路，以環保概念與異媒材結合，賦予物件新的生命，延續收藏的價值。

這次的設計，除了漂流木與廢五金結合，更將園區的酒甕加入，增加陶的元素，高高低低的層架設計，讓粗獷原木成為陶器展示的最佳搭配，3件作品置於園區綠地、川堂，希望營造更舒適、更有美感的氛圍，讓參觀民眾感受到館舍環境的改變。

文觀局長林彥甫表示，苗栗特色館正一點一滴在改變，這次與文創工作者戴禹財、蔡佩莉藝術合作計畫，是一個新的嘗試，運用跨界思考，期盼引領出園區不一樣的風貌。同時，縣府亦積極尋求軟、硬體設施優化資源，今年度爭取到交通部觀光局觀光前瞻建設計畫、環保署優質公廁與美質環境推動計畫、文化部苗栗陶瓷博物館陶藝推廣提升計畫、客委會推動客庄產業創新加值補助，藉由景觀再造、洗手間整修、館藏作品整飭、溫控節能設備更新、陶市集活動辦理等，逐步健全園區各項功能，打造台六線上的觀光新據點。